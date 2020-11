Vitória nunca perdeu para a Ponte Preta na Série B

Manter um tabu. Esse será o objetivo do Vitória diante da Ponte Preta na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro nunca perdeu para a equipe paulista na competição e vai defender a invencibilidade no jogo das 16h30 de sexta-feira (20), no Barradão. Os clubes se enfrentaram sete vezes na divisão de acesso. Em cinco deles, o Leão saiu de campo vitorioso e outros dois confrontos terminaram empatados.

Vitória e Ponte Preta se encontraram em quatro edições da Série B desde 2006, quando a competição passou a ser disputada no formato atual, por pontos corridos e com 20 clubes. Além da atual, tiveram os caminhos cruzados em 2007, 2011 e 2019. Os dois empates foram registrados com a Macaca como mandante: 0x0 em 2011 e 3x3 no primeiro turno desta temporada, ambos no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Leão venceu por 3x0 o primeiro jogo que fez como visitante contra o time alvinegro, em 2007. Depois, festejou o triunfo por 2x1 no ano passado.

Nos três jogos disputados no Barradão, festa para a torcida rubro-negra. No primeiro encontro, em 2007, o placar mais elástico do confronto: 4x0 na 9ª rodada da Série B de 2007, com gols de Joãozinho (duas vezes), Apodi e Faioli. No segundo duelo em casa, em 2011, o 2x0 foi construído por Zé Luís e Nino Paraíba. Já no ano passado, o 2x1 teve tentos de Chiquinho e Felipe Gedoz.

A ideia é melhorar ainda mais a estatística e manter a invencibilidade perante a Ponte Preta no jogo de sexta-feira. "Nosso foco tem sido totalmente na Ponte Preta. A equipe tem melhorado, buscado aperfeiçoar, melhorar pontos que erramos. Tenho a expectativa de que dará tudo certo nessa sequência. A gente viu que temos condições de ter uma sequência de vitórias", afirmou o meia Thiago Lopes, titular nos últimos três jogos do Leão.

Apesar do retrospecto positivo com o alvinegro de Campinas, o atual momento do adversário faz o rubro-negro ligar o sinal de alerta. Com 32 pontos e na 6ª colocação, a equipe paulista briga para se aproximar do G4. O Cuiabá, dono do 4º lugar, soma 37 pontos. Já a luta atual do Vitória é para se distanciar da zona de rebaixamento. O Leão é o 16º colocado, com 24 pontos, a quatro do Náutico, primeiro time dentro do Z4, que tem 20 pontos.

Na rodada passada, o Vitória venceu o Figueirense por 3x0, no Barradão, e acabou com uma sequência de nove jogos sem triunfos. Agora, o time quer confirmar a reabilitação no campeonato. "Não posso dizer se a fase ruim está passando. Isso é o resultado que diz. Graças a Deus a gente vem de uma vitória e podemos embalar uma segunda contra a Ponte. Isso vai ajudar essa fase ruim a passar", projetou Thiago Lopes.