Vitória oficializa contratação do atacante Samuel Granada

O atacante Samuel Granada é o novo reforço do Vitória. O anúncio foi feito pelo clube nesta quarta-feira (28). O jogador de 20 anos assinou contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já está em Salvador e iniciou exames médicos.

Na quinta-feira (29), Samuel começará a treinar com o restante do elenco na Toca do Leão. “Estou muito feliz com essa oportunidade e espero ajudar o Vitória fazendo muitos gols”, afirmou o atacante ao site oficial do Vitória.

Samuel foi contratado pelo Fluminense junto ao Nova Iguaçu em 2015 e se destacou nas categorias de base do tricolor. Na temporada 2020, fez cinco gols pelo time sub-20 e outros cinco pelo sub-23, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Na reta final da Série A 2020, o atacante estreou pelos profissionais, quando participou de dois jogos e marcou um gol. Na época, ele renovou o vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. O centroavante ainda tem passagens pela Seleção Brasileira sub-15 e sub-17.

Na atual temporada, Samuel começou como titular do Fluminense no Campeonato Carioca, mas perdeu espaço com o retorno dos jogadores tricolores e com as chegadas dos novos reforços, como os atacantes Abel Hernández, ex-Internacional, e Raúl Bobadilla. Fez apenas quatro jogos, sem marcar gols, e deixou de ser relacionado há um mês.