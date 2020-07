Vitória oficializa renovação do volante Rodrigo Andrade

O Vitória oficializou neste domingo (19) a renovação de contrato do volante Rodrigo Andrade. O jogador de 23 anos ampliou o contrato por mais três temporadas, até o final de 2023. O vínculo com o clube iria até o fim de 2020.

“Estou muito feliz por mais essa oportunidade que o Vitória me deu, mais essa honra de vestir esse manto até 2023. Que seja da vontade de Deus e que possa ter um bom proveito nesta temporada”, afirmou Rodrigo Andrade.

Ele chegou ao Vitória em 2018, vindo do Paysandu. Esse ano, sob comando do ex técnico Geninho, o volante disputou seis partidas.