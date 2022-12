Vitória perde para o Alagoinhas em amistoso; Burse minimiza revés

O Vitória está na reta final da preparação para 2023. Nesta sexta-feira (30), o Leão encerrou sua pré-temporada com um jogo-treino contra o Atlético de Alagoinhas, atual bicampeão baiano, no Barradão. O amistoso terminou com derrota rubro-negra por 2x1.

O primeiro tempo da partida encerrou com empate em 1x1, gols de Santiago Trellez e Juninho. No segundo tempo, o técnico João Burse aproveitou para testar jogadores do time sub-20. O Atlético de Alagoinhas aproveitou e, com a ajuda de Danilo, saiu com o resultado positivo.

Após o duelo, Burse fez um balanço da preparação do Vitória, iniciada no dia 28 de novembro. Apesar da derrota, o treinador elogiou o trabalho no rubro-negro.

"Fechamos a nossa preparação. Conseguimos dar a mesma carga para todos, todos participaram do treinamento. Falamos para eles que precisamos usar essa parte da preparação para tentar situações do dia a dia. Estão bem fisicamente, bem dentro do sistema de jogo. Independente do placar, atingimos todos os nossos objetivos da preparação e estaremos prontos para a estreia", disse o comandante.

Os jogadores do Vitória se reapresentam na próxima segunda-feira (2), para os últimos ajustes antes da estreia na temporada 2023. O primeiro jogo será na quinta-feira (5), contra o Cordino, do Maranhão, pela pré-Copa do Nordeste. A partida está marcada para às 19h30, no Barradão.

Em recuperação de lesão, o atacante Rafinha não participou do jogo-treino. Ele fez um trabalho à parte e, diferente do restante do elenco rubro-negro, não terá folga neste sábado (31). O jogador segue como dúvida para a estreia do Leão em 2023.