Vitória perde para o Fortaleza na Copa do Brasil: 3x0

Não deu para o Vitória. Com inferioridade técnica notável, o rubro-negro foi derrotado pelo Fortaleza, por 3x0, na noite desta quarta-feira (20), no estádio Castelão, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Silvio Romero, duas vezes, e Moisés construíram o placar.

O Fortaleza não teve dificuldade para dominar toda a partida. Teve mais posse de bola, registrou mais finalizações, construiu o placar e ainda administrou. O Vitória passou pouco do meio-campo e praticamente não incomodou o goleiro Max Walef. Mais uma vez, a equipe rubro-negra teve dificuldade para criar e ameaçar a meta adversária. A melhor chance foi em cobrança de falta, com Jadson.

A partida de volta entre Vitória e Fortaleza, que decide a vaga nas oitavas de final do torneio nacional, será disputada no dia 12 de maio, às 19h, no Barradão. Para avançar, o Vitória precisará vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se vencer por diferença de três tentos, leva a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que gol marcado fora de casa não interfere.

Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil, o rubro-negro vai disputar três partidas pela Série C do Brasileiro. No domingo (24), às 18h, o Leão visita o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa. No dia 30, enfrenta o Manaus, no Barradão, e no dia 9 de maio encara o Aparecidense, no estádio Aníbal Toledo.

O jogo

No primeiro tempo, uma disputa de ataque contra defesa. O Vitória teve bastante dificuldade para passar do meio-campo e não finalizou nenhuma vez com perigo contra a meta adversária. Já o Fortaleza chegou bastante na área rubro-negra. Primeiro, Moisés aproveitou sobra na entrada da área, mas chutou por cima do travessão. Depois, foi a vez de Matheus Jussa arriscar, mas Lucas Arcanjo defendeu.

Os donos da casa ensaiaram o gol com Crispim. Após bola na medida de Yago Pikachu, ele cabeceou bem, mas viu a redonda bater caprichosamente no travessão. Na tentativa de Matheus Jussa, a bola subiu demais. Coube a um centroavante estufar a rede. Aos 16 minutos, Lucas Lima driblou Mateus Moraes na boa e chutou, mas Lucas Arcanjo fez boa defesa. Não adiantou. Na sobra, Silvio Romero cabeceou por cima do goleiro rubro-negro: 1x0 no Castelão.

Aos 27 minutos, bola na rede outra vez com a mesma assinatura. Após cobrança de escanteio, Benevenuto cabeceou para o lado e a redonda sobrou para Silvio Romero. Dentro da área e sem nenhuma marcação, o centroavante mandou um chutaço e ampliou o marcador: 2x0.

Na volta do intervalo, a melhor chance do Vitória no jogo. Logo aos quatro minutos, Jadson cobrou falta com capricho, mas a bola explodiu no travessão. Em ritmo mais cadenciado, o Fortaleza tentou com o autor dos gols. Após receber passe de Yago Pikachu, Silvio Romero bateu de primeira, mas mandou no centro do gol e facilitou a defesa de Lucas Arcanjo.

O Fortaleza definiu o placar aos 26 minutos do segundo tempo. Romarinho cruzou na medida e Moisés, de cabeça, deu números finais ao jogo: 3x0.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza 3x0 Vitória - 3ª fase da Copa do Brasil

Fortaleza: Max Walef, Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Matheus Jussa (José Welison), Felipe (Hércules), Yago Pikachu (Ronald), Lucas Crispim e Lucas Lima (Romarinho); Moisés e Silvio Romero (Renato Kayzer). Técnico: Juan Vojvoda.

Vitória: Lucas Arcanjo, Rafael Ribeiro, Ewerton Páscoa e Mateus Moraes; Daniel Bolt (Alemão), João Pedro, Léo Gomes (Dinei), Jadson (Eduardo) e Iury; Alisson Santos (Roberto) e Tréllez (Jefferson Renan). Técnico: Geninho.

Estádio: Castelão

Gol: Silvio Romero, aos 16 e aos 27 minutos do 1º tempo; Moisés, aos 26 minutos do 2º tempo

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade e Adriano Barros Carneiro.