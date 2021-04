Vitória pode enfrentar maratona de jogos por Nordestão e Baiano

O técnico Rodrigo Chagas pode ter problemas para administrar o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Com o Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste, pela qual enfrentará o Altos, a equipe já tem compromisso certo para o próximo final de semana.

A CBF definirá nesta segunda-feira (12) se o rubro-negro enfrentará o time piauiense no sábado (17) ou no domingo (18). O jogo único pelas quartas será no Barradão, já que o Leão avançou como segundo colocado do grupo B, enquanto o Altos avançou em terceiro.

O mais provável é que o Vitória jogue no domingo, já que o rival Bahia, que também jogará em Salvador, precisa entrar em campo no sábado, a tempo de viajar para o Uruguai, onde enfrentará Torque ou Fenix pela Sul-Americana na terça-feira (20).

Se avançar para as semifinais do Nordestão, o Vitória também terá compromisso garantido para o outro final de semana, dos dias 24 e 25 de abril. Já as finais do regional estão previstas para os dias 1º e 8 de abril.

O problema é que o Vitória tem dois jogos atrasados do Campeonato Baiano, contra Vitória da Conquista, em casa, pela 2ª rodada, e contra o Jacuipense, também como mandante, pela 4ª rodada. Os jogos tiveram de ser remarcados por surtos de covid-19 nos adversários.

Além disso, nessa semana o Leão enfrentará o Doce Mel pela 7ª rodada do estadual, já iniciada, na quarta-feira (14), no Barradão. E os duelos pelas 8ª e 9ª rodadas, contra Juazeirense e Fluminense de Feira já estão marcados. Respectivamente, serão nos dias 21 e 28 de abril.

Ou seja: se avançar à semifinal do regional, o Vitória terá calendário cheio até o final de abril. E, segundo o planejamento do Campeonato Baiano, a primeira fase do estadual deveria acabar antes de maio, quando começariam as semifinais em dois jogos seguidas das finais em dois jogos (portanto, quatro datas).

Sem espaço no calendário, é possível que o Vitória tenha que jogar pelo Baiano num intervalo menor do que 72 horas, a fim de equacionar os jogos que restam do torneio. Seria o caso de jogar às terças e quintas pelo estadual e aos sábados ou domingos pelo Nordestão.

Lembrando que o rubro-negro está apenas em 8º lugar na tabela do Baiano, com seis pontos, três atrás da zona de classificação para as semifinais. Apenas os quatro primeiros colocados avançam. Porém, tem três jogos a menos do que a maioria dos adversários.

Neste domingo (11), o time fez um trabalho regenerativo em Teresina, onde enfrentou o 4 de Julho no último sábado e empatou em 1x1 pelo último jogo da primeira fase do Nordestão. O elenco desembarcou em Salvador pela tarde e foi liberado. Volta aos trabalhos na segunda-feira (12), pela manhã.