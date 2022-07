Vitória pode entrar no G8 já na próxima rodada da Série C

Com a reabilitação na Série C do Brasileiro em curso, o Vitória mudou a própria perspectiva na competição e atualmente já permite que o torcedor encare a calculadora com otimismo. Se antes os rubro-negros estavam fazendo contas para evitar o rebaixamento, agora os números apontam o caminho para brigar pelo acesso. De acordo com o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação à próxima fase do torneio é de 21.5%. O risco de queda é de apenas 3.1%.

O Leão pode entrar já na próxima rodada no G8, grupo de times que avançam à segunda etapa da divisão de acesso nacional. Para esse feito inédito acontecer, o Vitória precisa vencer o Paysandu no jogo de domingo (17), às 16h, no Barradão. O time paraense é o vice-líder da Série C com os mesmos 26 pontos do líder Mirassol, que tem tem um jogo a menos e um triunfo a mais (8 contra 7).

O rubro-negro baiano soma 18 e aparece em 12º lugar. A distância para o G8 é de apenas dois pontos, já que o Volta Redonda tem 20 e, em 8º lugar, encerra o grupo seleto. Já a diferença para a zona de rebaixamento é de quatro pontos. Com 14, o Confiança, 17º colocado, abre o Z4.

Diante desses números, vencer o Paysandu é condição obrigatória para o Vitória entrar no G8, mas não a única. Para isso acontecer já ao final desta rodada, o Leão vai precisar contar também com tropeços de outros adversários.

A matemática do Leão

Quatro jogos interferem na colocação do Vitória. O primeiro deles a ser disputado é Ypiranga-RS x Botafogo-PB, no sábado (16), às 18h. A equipe gaúcha, que está em 11º lugar, com 19 pontos, joga em seus domínios, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, e não pode vencer.

No domingo, dois jogos influenciam na posição do Leão. Às 16h, a Aparecidense recebe o Altos-PI, no estádio Annibal Toledo, em Aparecida de Goiânia. Assim como o Ypiranga-RS, a equipe de Goiás também tem 19 pontos, aparece na 10ª colocação, e não pode sair de campo com triunfo.

Ainda no domingo, só que às 18h, o São José-RS, 9º colocado, com 20 pontos, visita o Confiança, no estádio Batistão, em Aracaju, e também não pode vencer. Se empatar, o Leão passa o time do Sul no número de vitórias.

Na segunda-feira (18), dois times que integram o G8 fecham a 15ª rodada. O Manaus, 7º colocado com 21 pontos, e o Volta Redonda, 8º com 20, se enfrentam na Arena da Amazônia, em Manaus, às 20h. Em caso de derrota do Manaus, o Vitória o ultrapassa no número de triunfos. Se o Volta Redonda perder, o rubro-negro passa ele sem precisar de critério de desempate, pela pontuação mesmo. Se o jogo terminar empatado, o Vitória tem que ter vencido por três gols de diferença para superar o Volta Redonda no saldo de gols e alcançar o G8.

Vale ressaltar que todas essas situações precisam acontecer ao mesmo tempo e que o Vitória tem que fazer o dever de casa e vencer o Paysandu, no Barradão. "Nós faremos novamente uma grande semana de trabalho e contamos com o nosso torcedor no nosso estádio, nos apoiando. Da nossa parte vai ter muita dedicação e entrega para fazermos um grande jogo", convocou o técnico João Burse. Os ingressos para Vitória x Paysandu estão à venda.

Confira os jogos da 15ª rodada que interferem na classificação do Vitória:

Sábado - 16/07

Ypiranga-RS x Botafogo-PB - Colosso da Lagoa, em Erechim

Domingo - 17/07

Aparecidense x Altos - Annibal Toledo, em Aparecida de Goiânia

Confiança x São José-RS - Batistão, em Aracaju

Segunda-feira - 18/07

Manaus x Volta Redonda - Arena da Amazônia, em Manaus

Tudo que precisa acontecer para o Leão entrar no G8 na 15ª rodada:

- Vitória precisa vencer o Paysandu;

- Aparecidense, Ypiranga-RS e São José-RS não podem vencer seus jogos (derrota ou empate funciona);

- Manaus x Volta Redonda: Derrota de um dos dois. Em caso de empate, o Vitória precisa vencer por três gols de diferença para ultrapassar o Volta Redonda no saldo de gols.