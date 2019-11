Vitória pode se garantir na Série B 2020 no próximo jogo; entenda

O Vitória tem ótimas chances de se assegurar na Série B do próximo ano. E o melhor: para completar essa missão, depende apenas dele mesmo, em uma matemática que é bem simples. Qual seria? Um triunfo apenas, em três jogos a serem disputados. Só isso e o Leão está garantido na Segundona no ano que vem sem depender de outros resultados.

Com 42 pontos atualmente, em 13º, o rubro-negro vai encarar, na sexta-feira (15), o América-MG, às 17h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada. Depois, é a vez de pegar o Operário, na terça-feira (19), às 21h30, fora de casa. E então, encerra a caminhada perante o Coritiba, no dia 30, às 16h30, no Barradão. Caso vença uma destas partidas restantes, o time acaba com a agonia da Série C ao chegar aos 45 pontos.

Neste cenário, nenhum time alcançaria a pontuação do Vitória. Como o 17º colocado, o Londrina, tem 35 pontos, se ganhar os três jogos seguintes só chegaria ao máximo de 44 e seguiria atrás do Leão. Com um agravante: o clube paranaense acumula cinco derrotas nas últimas cinco rodadas do campeonato.

Há ainda outras possibilidades da permanência do Vitória, mas a matemática mais fácil é, mesmo, a de chegar aos 45 pontos. Assim, para aposentar de vez a calculadora, a ideia é ganhar logo do América e ficar tranquilo nos próximos confrontos para planejar a temporada 2020.

Leão soberano

Duelos com o América-MG, aliás, trazem uma outra notícia boa: o Leão é quem tem o melhor retrospecto. Pela Série A do Brasileirão, os times se encontraram oito vezes, com cinco triunfos do Vitória, dois empates e apenas uma conquista do Coelho, em jogos que aconteceram em 1972, 1998, 2000, 2001, 2016 e 2018.

Levando em conta a extinta Taça de Prata, a Série B e a Copa do Brasil, foram 12 embates entre as duas equipes, com sete triunfos rubro-negros, dois alviverdes e três empates. O último placar igualado, aliás, aconteceu no primeiro turno da Série B de 2019, quando os clubes ficaram no 0x0 no Barradão.

Apesar de ser superior nos jogos entre os dois, o Vitória precisa ficar de olho no palco do duelo: todas as três conquistas do Coelho em cima do Leão foram como mandante.

Trabalho iniciado

Para manter sua soberania e assegurar de uma vez os importantes três pontos, a equipe do Vitória começou, na manhã de quarta-feira (13), as preparações para a partida contra o América. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate de 2x2 com o CRB, na terça passada, realizaram atividades regenerativas. O volante Rodrigo Andrade, que foi substituído no jogo com dores no pé, passou por tratamento no departamento médico.

O jogador, porém, não é a única preocupação do técnico Geninho: já há a certeza que o treinador não poderá contar com os laterais Van e Thiago Carleto. O primeiro foi expulso na partida diante do CRB, enquanto o segundo tomou o terceiro cartão amarelo e também está suspenso.