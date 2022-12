Vitória pode ter seis baixas na estreia da pré-Copa do Nordeste

João Burse não terá a chance de selecionar o onze inicial da estreia do Vitória na temporada 2023 entre todos os jogadores do elenco. O técnico pode ter até seis desfalques para o jogo contra o Cordino, do Maranhão, pela pré-Copa do Nordeste. O confronto será disputado no dia 5 de janeiro, às 19h30, no Barradão, e alguns atletas do grupo não estarão à disposição. Lesões, suspensões e regularizações podem limitar a escolha do comandante rubro-negro.

Três baixas já são certas, cada uma delas por um dos motivos citados acima. Homem de confiança do treinador, o meia Dionísio lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho direito, vai passar por cirurgia e ficará fora dos gramados por cerca de sete meses.

Companheiro de Dionísio no meio-campo do time que conquistou o acesso à Série B do Brasileiro este ano, Eduardo está fora da pré-Copa do Nordeste. Ele foi julgado e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em três jogos e pagamento de R$ 36 mil pela briga na partida contra o Atlético Cearense, na 10ª rodada da Série C. Como já cumpriu a suspensão automática, tem mais duas partidas.

Pra disputar o regional deste ano, Eduardo precisará torcer para que os companheiros consigam comemorar a classificação. Se passar pelo Cordino, o Vitória enfrentará no dia 8 o vencedor de Jacuipense x Altos. Novo êxito garante vaga na fase de grupos do Nordestão.

O atacante uruguaio Nicolás Dibble também ficará na torcida para ter a chance de jogar o torneio regional mais para frente. A regularização dele depende da abertura da janela de transferência, no dia 11 de janeiro.

Outros dois jogadores também dependem ainda precisam ser regularizados para poderem vestir a camisa do Vitória em 2023. O volante Gustavo Blanco e centroavante Léo Gamalho têm vínculo com seus ex-clubes, Atlético-MG e Coritiba, respectivamente, até 31 de dezembro, e teriam que aguardar a abertura da mesma janela.

Alguns clubes, sendo o Vitória um deles, fizeram uma solicitação de antecipação à CBF e há possibilidade remota de que Blanco e Gamalho estejam regularizado até o dia 2, consequentemente, autorizados a jogar diante do Cordino.

Há expectativa também em torno da recuperação do atacante Rafinha. Artilheiro do Vitória em 2022, com oito gols, ele machucou a coxa e está em tratamento. O atleta está sem dor e em evolução. Nesta segunda-feira (26), ele fez uma corrida leve na Toca.

Antes da estreia contra o Cordino, o técnico João Burse vai observar o time no terceiro amistoso da pré-temporada. Após vencer a equipe sub-20 rubro-negra, por 2x1, e o Itabuna, por 3x0, o Vitória vai enfrentar o Atlético de Alagoinhas, sexta-feira (30), no Barradão, antes da folga para o réveillon.