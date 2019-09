Vitória precisa vencer o São Bento para não voltar ao Z4

Contra o São Bento, nesta terça-feira (17), fora de casa, a partir das 21h30, o Vitória só tem uma opção de resultado: ganhar. Após um breve momento de conforto na Série B, o Leão volta a ser seriamente ameaçado pela zona de rebaixamento.

O relaxamento durou uma rodada. Ao entrar em campo no último sábado (14), na Fonte Nova, para enfrentar o Guarani, o rubro-negro sabia que não corria nenhum risco de voltar ao Z4. A diferença para a zona era de um ponto, mas todos os adversários diretos já haviam jogado.

Foi a primeira vez em que o Vitória jogou sem ser pressionado. Antes, desde a 16ª rodada, quando deixou o Z4, o time sempre havia entrado em campo com pontuação igual à do 17º colocado.

Disperso, a equipe de Carlos Amadeu tomou 1x0 do Guarani no primeiro tempo e não conseguiu revidar. Resultado: chega a esta 23ª rodada com um ponto a mais que o Z4, mas quase todos os seus adversários diretos jogam depois do rubro-negro.

Apenas o Vila Nova, 16º colocado com 24 pontos – a mesma pontuação do Vitória – joga nesta terça-feira, pouco antes do Leão: às 19h15, enfrenta em casa o Botafogo-SP.

Por coincidência, o adversário é o único time que não pode alcançar o Vitória na tabela. O São Bento é o lanterna, com 20 pontos.

O Figueirense, 19º, visita o Brasil de Pelotas na quinta-feira (19). O Guarani, 18º, enfrenta no sábado (21) o Paraná, em Campinas. Ambas as equipes têm 22 pontos. O Criciúma, 17º com 23 pontos, recebe o Atlético-GO na sexta-feira (20).

Ou seja: ao rubro-negro só serve a vitória. “Futebol é bom por isso. Tivemos um resultado ruim no sábado, mas na terça já temos a oportunidade de buscar a vitória. Temos que ter a tranquilidade e a consciência de que lá, contra o São Bento, será um jogo dificílimo. Temos que voltar a pontuar”, reconheceu o lateral-esquerdo Chiquinho.

Só pedreira

Tirando os olhos do momento da tabela e os colocando no campeonato a longo prazo, um resultado positivo nesta terça é tão fundamental quanto. O São Bento é o último adversário de uma sequência que devia ter sido muito positiva.

O Vitória enfrentou em três rodadas seguidas equipes que estavam na zona de rebaixamento. Ganhou do Vila Nova (então 17º) fora de casa por 2x0, mas perdeu por 1x0 para o Guarani (então lanterna).

O completo oposto virá depois do São Bento. O Leão enfrentará em sequência três times que estão no G4. No dia 24 recebe o Atlético-GO (atual vice-líder); no dia 29 visita o Bragantino (líder); e no dia 3 de outubro pega o Sport (3º colocado) na Fonte Nova.

Em resumo: já que não obteve 100% de aproveitamento diante dos teoricamente mais frágeis, o rubro-negro tem o dever de arrancar o máximo de pontos possível contra o São Bento.

“O resultado contra o Guarani é passado. Tivemos hoje (segunda-feira) para refletir o que fizemos de errado. Vamos buscar a vitória novamente”, garantiu Chiquinho.

Sem Felipe Gedoz e Lucas Cândido, suspensos, e Rodrigo Andrade, lesionado, o Vitória deve ter Martín Rodríguez; Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Baraka, Lucas Cândido, Wesley e Chiquinho; Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.