Vitória quer aproveitar fase ruim do Guarani pra engrenar na Série B

O clima no Vitória é diferente. Depois de quebrar uma sequência negativa de 13 partidas sem vencer, com o triunfo por 2x1 sobre o Vila Nova, no sábado passado (4), o rubro-negro agora vai em busca de mais três pontos no Brasileirão da Série B. Segunda-feira (13), dia do aniversário de 120 anos do clube, a equipe do técnico Claudio Tencati enfrenta o Guarani, às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Curiosamente, o adversário vive momento complicado na temporada. São quatro partidas sem vencer, sendo dois jogos pelo estadual e outros dois pela segunda divisão (empate por 0x0 com o Figueirense e derrota por 2x0 para o Oeste).

Apesar do clima no rival ser ruim, o lateral-esquerdo Capa não acredita numa partida fácil contra os paulistas. “Temos uma expectativa boa. Apesar desses jogos, quando o time vem em má fase jogando em casa, traz responsabilidade maior para eles e também para nós, porque eles vêm com sangue no olho e algo a mais para reverter a situação que estão vivendo. Sabemos disso, que jogar lá no Brinco de Ouro é muito difícil. A gente vem trabalhando na semana forte para neutralizar a jogada deles, empenhar um bom futebol e fazer um resultado positivo lá”.

Na primeira partida fora de casa no campeonato, na estreia diante do Botafogo de Ribeirão Preto, o Leão abriu o placar e depois levou a virada, perdendo por 3x1. Por isso, Capa acredita que essa partida serve de lição para o Vitória não repetir os erros diante do Guarani. “Acho que a partida contra o Botafogo-SP foi atípica, o time vinha com baixa autoestima. Conseguiu fazer bom primeiro tempo, tomamos uma virada com falhas que treinamos bastante para não acontecer mais. Temos uma boa equipe, bom elenco. Tivemos serenidade para dar a volta por cima”, lembrou.

A expectativa na Toca é ter um bom desempenho no jogo em Campinas, afinal, o técnico Claudio Tencati teve uma semana inteira de trabalho com os jogadores.

O zagueiro Victor Ramos falou sobre a importância de ajustar o time nos treinos. “Vamos jogar na segunda-feira e tivemos a semana cheia de preparação. Isso foi muito importante. O grupo vem buscando assimilar bem o que a comissão técnica vem passando. Estamos conversando bastante para melhorarmos ainda mais o nosso rendimento em campo nas próximas partidas. Vencer na última rodada foi fundamental para o grupo”, afirmou o camisa 3.

Time praticamente definido

Para essa partida, por sinal, Tencati não deverá mudar a estrutura da equipe. A única alteração deve ser a entrada de Felipe Garcia no lugar de Caíque Souza, que está lesionado. Outra opção seria escalar o atacante David Conceição, recém-promovido do time sub-20. Também estão no departamento médico o meia Ruy e o lateral-direito Van.

Com isso, os 11 titulares deverão ser formados com Caíque; Matheus Rocha, Victor Ramos, Everton Sena e Capa; Léo Gomes e Rodrigo Andrade; Ruan Levine, Andrigo e Felipe Garcia; Neto Baiano.

No banco de reservas podem pintar mais novidades. O zagueiro Dedé e o atacante Matheus Augusto foram regularizados na CBF e podem estrear pelo Leão.