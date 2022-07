Vitória recusa proposta da Ucrânia por Mateus Moraes

Mateus Moraes não vem se destacando atualmente no Vitória. Ainda assim, o zagueiro de 21 anos revelado na Toca do Leão chamou a atenção de um clube europeu. O Kolos Kovalivka, da Ucrânia, está interessado em contratar o jogador rubro-negro. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Apesar do país estar em guerra com a Rússia, a previsão é que o campeonato nacional seja retomado em 23 de agosto. Os jogos serão interrompidos se houver alerta de ataque aéreo. O Kolos Kovalivka propôs ao Vitória contratar o jogador por empréstimo com passe estipulado e opção de compra.

A diretoria rubro-negra rejeitou a proposta inicial e fez uma outra ao clube europeu, cujo retorno ainda não foi obtido. "Não nos interessa. De graça não emprestamos ninguém. O Vitória quer compensação financeira para emprestar. Fizemos uma contraproposta com remuneração do empréstimo", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota, sem revelar valores.

Titular absoluto na reta fina da Série B do Brasileiro no ano passado, Mateus Moraes oscilou bastante nesta temporada e perdeu espaço no time. Este ano, ele defendeu a equipe principal rubro-negra em 16 jogos, 13 deles no onze inicial. As duas últimas vezes em que o zagueiro entrou em campo foram para defender o time no Brasileiro de Aspirantes.

Atualmente, a zaga do Vitória é composta por Alan Santos e Marco Antônio. Ewerton Páscoa, Rafael Ribeiro, Carlo s e John também estão à disposição.