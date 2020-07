Vitória reencontra o Ceará, carrasco do Leão na Copa do Nordeste

O confronto contra o Ceará nas quartas de final da Copa do Nordeste, sábado (25), será uma oportunidade do Vitória dar o troco. A equipe alvinegra vem sendo uma pedra no sapato do Leão no torneio regional. Nesta década, o Ceará eliminou o rubro-negro na competição por três anos consecutivos.

A primeira vez que o Vitória lamentou diante da equipe cearense no Nordestão foi em 2013. O rubro-negro venceu por 2x0 no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e amargou uma goleada por 4x1, no Barradão, no jogo de volta das quartas de final.

Em 2014, novamente nas quartas de final, lá estava o Ceará como carrasco. Dessa vez, empate por 1x1 em Pituaçu e goleada no Presidente Vargas por 5x1.

Em 2015 o encontro foi na semifinal. Disputa equilibrada, com empates por 0x0 no Castelão e 2x2 no Barradão. Um detalhe fez o time cearense avançar: os gols marcados como visitante. Na final, se tornaria campeão em cima do Bahia.

O encontro de sábado não será o primeiro entre Vitória e Ceará nesta temporada. Os dois são adversários também na terceira fase da Copa do Brasil. O time alvinegro venceu o jogo de ida por 1x0, no estádio Castelão, em Fortaleza. Para avançar à quarta fase, o Leão precisará vencer o jogo de volta, no Barradão, por dois gols de diferença. Se o Leão vencer por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. A Copa do Brasil será reiniciada no dia 26 de agosto.

"É um adversário difícil. Já enfrentamos a equipe e conhecemos bem a característica individual dos jogadores", pontuou o técnico Bruno Pivetti após o empate de 1x1 com o Botafogo-PB, que assegurou a classificação rubro-negra e marcou a estreia dele como treinador. O jogo aconteceu no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, na noite de quarta-feira (22).

"Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo no sábado, grande espetáculo, contra duas equipes que vão brigar fortemente pela classificação. Temos certeza que podemos enfrentar o Ceará e qualquer outra equipe mediante as ideias que nós defendemos", projetou o comandante rubro-negro.

Quem classificar entre Vitória e Ceará terá pela outra pedreira: Fortaleza ou Sport. Os outros confrontos das quartas de final serão Bahia x Botafogo-PB e Confiança x Santa Cruz. Todas os duelos serão disputados em jogo único no sábado, com horário e local a definir.