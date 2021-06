Vitória reencontra o Remo na Série B do Brasileiro após 14 anos

Vitória e Remo vão voltar a se encontrar após 14 anos. O jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro acontece na quarta-feira (16), às 16h, no estádio Baenão, em Belém. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2007 em um jogo marcado por muita festa no Barradão.

Naquele 17 de novembro, Vitória e Remo disputavam a penúltima rodada da Série B em climas bem distintos. O time paraense lamentava o rebaixamento à Série C, enquanto o rubro-negro baiano entrava em campo para festejar o já alcançado acesso à Série A.

Antes da bola rolar, o que se viu no Barradão foi um mini Carnaval fora de época. Convidadas pela diretoria do Vitória, as cantoras rubro-negras Daniela Mercury e Ivete Sangalo chegaram de helicóptero ao gramado do estádio e fizeram a alegria dos 35 mil torcedores que comemoravam na arquibancada.

O Vitória era treinado por Vadão e, dentro de campo, não fez tão bonito quanto a festa organizada fora dele. Sorato abriu o placar para o Leão e Cicinho marcou para o Remo: 1x1. O time titular daquele jogo foi formado por Ney, Apodi, Anderson Martins, Jean e Daniel; Ramirez, Bida, Chicão e Jackson; Joãozinho e Sorato.

Integrante do atual elenco, o zagueiro Wallace, em início de carreira, entrou no decorrer do segundo tempo. Capitão do time atual, ele também estará em campo no reencontro de quarta-feira.