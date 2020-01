Vitória relaciona sete dos 10 reforços para enfrentar o Fortaleza

Sete dos 10 contratados do Vitória para a temporada 2020 estão relacionados para o duelo deste sábado (25), às 16h, contra o Fortaleza, pela estreia na Copa do Nordeste. Será também a primeira partida do time principal, comandado por Geninho, no ano.

Dos reforços que vinham treinando, ficaram de fora o atacante Rodrigo Carioca, que está com um desconforto muscular na coxa direita, e o também atacante Vico, que cumprirá suspensão por ter sido expulso na sua penúltima partida pela Ponte Preta em 2019. Ele pegou no STJD dois jogos de suspensão, mas só cumpriu um.

O volante Jean, reforço mais recente do rubro-negro, chegou à Toca do Leão apenas nesta sexta-feira (24) e não pôde ser relacionado. Completam a lista de desfalques o volante Rodrigo Andrade e os atacantes Felipe Garcia e Jordy Caicedo, lesionados.

Para compensar as ausências de quatro atletas que poderiam atuar na ponta direita - Vico, Felipe Garcia, Rodrigo Carioca e Jordy Caicedo - o técnico Geninho chamou o atacante Ruan Levine, que estava integrado ao sub-23.

Os novos contratados já estão todos regularizados. Vão para partida os zagueiros Maurício Ramos e Gabriel Furtado, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gérson Magrão, o meia Fernando Neto e os atacantes Júnior Viçosa e Alisson Farias.

Com isso, o time titular de Geninho deve ter Martín Rodríguez; Jonathan Bocão, Maurício Ramos, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Gérson Magrão e Fernando Neto; Ruan Levine, Júnior Viçosa e Alisson Farias.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo

Zagueiros: Maurício Ramos, Carlos, Gabriel Furtado, João Victor e John

Laterais: Jonathan Bocão, Van, Thiago Carleto e Rafael Carioca

Volantes: Gerson Magrão, Guilherme Rend, Maykon Douglas e Romisson

Meias: Eduardo, Fernando Neto e Matheus Tenório

Atacantes: Alisson Farias, Júnior Viçosa, Léo Ceará e Ruan Levine