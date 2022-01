Vitória renova com o zagueiro Marco Antônio até o fim de 2023

O Vitória renovou com o zagueiro Marco Antônio, de 21 anos, até dezembro de 2023. O novo contrato foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol nesta quarta-feira (19). O vínculo anterior do jogador com o clube era válido até o fim de 2022.

Formado nas categorias de base do Leão, o defensor está incorporado ao time principal do rubro-negro. Ele, inclusive, foi um dos titulares na estreia da equipe na temporada 2022, no empate em 1x1 com a Juazeirense, no domingo (16), pela rodada de abertura do Campeonato Baiano.

A expectativa é que Marco Antônio ganhe sequência no time principal do Vitória pela primeira vez. No ano passado, ele fez apenas duas partidas pelo profissional do Leão, sendo uma no estadual e outra pela Série B. Ele também participou de oito jogos pelo Brasileirão de Aspirantes.