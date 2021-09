Vitória renova contrato de centroavante Eron até 2023

Revelado na Toca do Leão, o atacante Eron está de contrato renovado com o Vitória. O novo vínculo do centroavante de 23 anos é até abril de 2023 e já está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O jogador está cotado para ser titular contra o Coritiba, quarta-feira (22), às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro.

Eron deve substituir Samuel, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Nessa temporada, ele defendeu a equipe principal do Vitória em 15 jogos, oito deles na Série B. Ele não foi titular em nenhuma partida e também não marcou gols.

Em 17º lugar, com 24 pontos, o Vitória luta para deixar a zona de rebaixamento. Já o Coritiba vive situação inversa. Dona de 48 pontos, a equipe paranaense lidera a Série B.