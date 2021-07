Vitória repete atuação fraca e empata sem gols em casa com o Avaí

O drama do Vitória na Série B continua, e a situação do técnico Ramon Menezes vai tornando-se cada vez mais delicada. Neste sábado (31), o Leão empatou sem gols com o Avaí no Barradão pela 15ª rodada e caminha para o fim do primeiro turno com apenas duas vitórias na competição.

O rubro-negro só venceu a Ponte Preta, em casa, por 1x0, no dia 20 de julho e o Brusque, também no Barradão, por 3x1, no dia 19 de junho. O próximo duelo pela Série B também será em Salvador: no sábado (7), às 19h30, enfrenta o Vasco.

Depois disso, o Leão só tem o CRB, pela 18ª rodada, no dia 15 de agosto, para enfrentar em casa. Com mais esse empate, o rubro-negro chega a 13 pontos e precisa secar os rivais para não voltar à zona de rebaixamento. Por enquanto, é o 15º colocado.

Podem ultrapassá-lo o Brasil de Pelotas, que recebe o Sampaio Corrêa, e o Confiança, que visita o Brusque, ambos os jogos neste sábado. Além disso, precisa torcer contra a Ponte Preta, que visita o CRB no domingo.

Antes de jogar pela Série B com o Vasco, o rubro-negro visitará o Grêmio em Porto Alegre para o duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será na terça-feira (3), às 19h. No jogo de ida, o Leão perdeu por 3x0.

Primeiro tempo

O Vitória continua involuindo de maneira nítida a cada jogo. Mesmo com muitas mudanças na equipe titular em relação ao duelo com o Grêmio – foram seis caras novas – o desempenho foi igualmente ruim, sem o time conseguir finalizar no gol na etapa inicial.

Quem produziu foi o Avaí. Com apenas três minutos, Serrato recebeu na frente da área e finalizou forte para bela defesa de Lucas Arcanjo. O goleiro foi quem salvou o Leão de tomar um gol. Aos 14, Copete recebeu na área pelo alto, ganhou da zaga na força e chutou para outra defesa belíssima.

Aos 22, mais uma vez Lucas Arcanjo salvou. Vinícius Leite cobrou falta do lado esquerdo, quase sem ângulo. Mesmo assim, bateu direto para o gol. A bola passou pela barreira, mas não enganou o goleiro, que mandou para o alto na base do reflexo.

Segundo tempo

Aos 9 da etapa final, o Vitória, enfim, criou um lance de perigo. Mesmo assim, não terminou em chute a gol. Bruno Oliveira deu um belo passe para Ygor Catatau nas costas da zaga e deixou o atacante cara a cara com o goleiro, que saiu bem e tirou a bola dos pés do atacante.

Ramon perdeu a paciência com algumas peças e foi trocando. Tirou Catatau, em péssima tarde, e pôs David em campo. Depois, colocou Eduardo na vaga de Pablo. Mesmo assim, o time não conseguiu criar chances no ataque. Lento, displicente, era desarmado facilmente.

Para completar, o Leão saiu no lucro na arbitragem. No primeiro tempo, uma dividida de Van com Vinícius Leite na área fez o Avaí pedir pênalti. Na etapa final, aos 27, esse sim um pênalti claro de Roberto sobre Getúlio que não foi marcado pelo juiz.

Já na reta final de jogo, aos 38, o Vitória perdeu uma boa chance. David recebeu na esquerda, venceu a marcação, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Samuel. Livre na área, o camisa 9 cabeceou no chão e Betão afastou para escanteio.

Vitória 0x0 Avaí - 15ª rodada da Série B 2021

Vitória: Lucas Arcanjo; Van (Gabriel Inocêncio), Marcelo Alves, Mateus Moraes e Roberto; Gabriel Bispo, Pablo Siles (Eduardo) e Bruno Oliveira (João Pedro); Guilherme Santos (Soares), Samuel e Ygor Catatau (David). Técnico: Ramon Menezes.

Avaí: Glédson; Iury, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Marcos Serrato (Valdívia) e Lourenço (Wesley Soares); Vinícius Leite (Jonathan), Júnior Dutra (Getúlio) e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.

Estádio: Barradão, em Salvador-BA.

Cartões amarelos: não houve.

Arbitragem: Ivan da Silva Guimarães Junior, auxiliado por Marcos Santos Vieira e Uesclei Regison Pereira dos Santos (trio do AM).