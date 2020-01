Vitória se apresenta para pré-temporada; confira lista de atletas

O Vitória se reapresentou nesta quinta-feira (2) com apenas uma grande novidade: o atacante Júnior Viçosa, ex-América-MG, que já foi anunciado pelo clube. Os outros cinco reforços que já haviam sido confirmados também iniciaram os trabalhos.

23 jogadores se apresentaram e deram início à pré-temporada. Dos que eram esperados pelo clube, apenas o lateral esquerdo Thiago Carleto e os atacantes Jordy Caicedo e Felipe Garcia tiveram problemas com as passagens e não compareceram à Toca do Leão.

Todos os reforços - o zagueiro Maurício Ramos, o lateral esquerdo Rafael Carioca, o volante Gérson Magrão, o meia Alisson Farias e os atacantes Rodrigo Carioca e Júnior Viçosa estiveram na atividade.

Além do grupo principal, treinado por Geninho e que disputará a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, apresentou-se também o elenco sub-23, que jogará o Campeonato Baiano sob o comando do técnico Agnaldo Liz.

O Vitória também divulgou que o goleiro Lucas Arcanjo, que anteriormente seria integrado ao sub-23, treinará com o time principal. Por outro lado, o lateral direito Welisson e o atacante Eron, que seriam incorporados à equipe de Geninho, treinarão no time de Agnaldo Liz.

Confira a lista de atletas que se apresentaram:

Goleiros:

Martín Rodríguez

Ronaldo

Lucas Arcanjo

Zagueiros:

Carlos

João Victor

Maurício Ramos

John

Laterais direitos:

Jonathan Bocão

Van

Laterais esquerdos:

Rafael Carioca

Volantes:

Rodrigo Andrade

Gérson Magrão

Romisson

Guilherme Rend

Maykon Douglas

Meias:

Matheus Tenório

Alisson Farias

Atacantes:

Rodrigo Carioca

Léo Ceará

Ruan Levine

Não se apresentaram:

Thiago Carleto (lateral esquerdo)

Jordy Caicedo (atacante)

Felipe Garcia (atacante)