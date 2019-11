Vitória só precisa de um empate para se livrar do Z4

O Vitória precisa conquistar somente mais um ponto para se garantir de vez na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Portanto, um empate contra o Operário é o suficiente para tranquilizar de vez a nação rubro-negra. O Leão visita a equipe paranaense na terça-feira (19), às 21h30, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa.

Com 42 pontos, o Vitória é o 14º colocado do campeonato. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, o Londrina tem 36 pontos e o máximo que pode alcançar é a pontuação que o rubro-negro tem atualmente. Se empatar com o Operário, o Leão acaba com essa chance. O rival dessa 37º rodada é o 9º colocado na tabela de classificação, com 49 pontos.

Para cumprir o objetivo dessa reta final de campeonato, o Vitória precisará que sua defesa se apresente bem diante do Operário. Com 45 gols sofridos, a zaga rubro-negra é a quarta pior desta Série B. Apenas Oeste, Londrina e São Bento, que leveram 46, 49 e 51 tentos, respectivamente, têm estatística pior.

Apesar dos vacilos ao longo do campeonato, a defesa rubro-negra não deixou passar nada em 10 rodadas. A zaga rubro-negra saiu ilesa nos triunfos contra Brasil de Pelotas (3x0), Vila Nova (2x0), CRB (1x0), Paraná (2x0) e Criciúma (2x0), além dos empates sem gols com Paraná, Atlético-GO, Botafogo, América-MG e o próprio Operário.