Vitória tem 20 atletas para 2020, mas carência na zaga e no meio

A pouco mais de duas semanas da apresentação do elenco para iniciar a pré-temporada, o Vitória já conta com 20 atletas no seu time principal, que disputará Copa do Brasil, do Nordeste e Série B. Outro elenco, do sub-23, vai jogar o Campeonato Baiano.

Apesar do bom número de opções, as carências são evidentes. O rubro-negro já tem o gol e as laterais bem definidas, mas precisa correr atrás com urgência de zagueiros e meias-armadores.

A apresentação é no dia 2 de janeiro, na Toca do Leão. A estreia, no dia 15 de janeiro, contra o Jacobina, no Barradão.

Para o gol, dois atletas já tinham contrato até o final do ano que vem: Martín Rodríguez, o titular, e Ronaldo, reserva imediato. Lucas Arcanjo e Caíque também possuem vínculo, mas foram colocados no time sub-23 que disputará o Baiano.

Se o gol está seguro, a zaga é uma incógnita. O Leão anunciou que John, de 18 anos, e Carlos, de 19, foram promovidos do sub-23 para o time principal. Eles são as únicas opções confirmadas até o momento para o técnico Geninho começar a temporada.

Neste sentido, um reforço já está certo: João Victor será adquirido pelo Vitória por R$ 800 mil junto ao Santa Cruz. Ele fez uma partida pelo Leão em 2019, por empréstimo.

Nas laterais, uma autêntica fartura. Pela direita, Geninho terá a opção de Van e Jonathan Bocão, que revezaram a titularidade em 2019 e renovaram contrato, e de Wellisson, promovido do sub-23. Na esquerda, Thiago Carleto, destaque em 2019 que renovou, e Rafael Carioca, um dos dois reforços já anunciados.

Para a posição de volante, dúvidas. Gerson Magrão é o outro reforço anunciado. Ele tem a companhia de Romisson, reserva em 2019 que renovou, e Rodrigo Andrade, que já possuía contrato. Guilherme Rend e Maykon Douglas, promovidos do sub-23, completam a lista.

A posição de meia-armador é onde mora o problema. Em teoria, Nickson é o único do time de 2019 com contrato – e bem longo, até dezembro de 2021. O atleta de 22 anos, porém, teve mais uma temporada de baixa, com 17 jogos disputados, e deve ser negociado pelo Leão.

Completa a lista de meias o garoto Matheus Tenório, promovido do sub-23.

No ataque, já pode-se imaginar um trio titular. Eron e Jordy Caicedo já tinham contrato, enquanto Felipe Garcia renovou. Ruan Levine, que se recupera de cirurgia no joelho, completa a lista.

Alguns atletas com vínculo e que jogaram pelo time principal em 2019 foram colocados no sub-23 para ganharem experiência. Casos dos atacantes Caíque Souza, da base, e Negueba, ambos de 20 anos, contratados em outubro.

O volante Gabriel Bispo, de 22 anos, que foi adquirido do Bahia de Feira e renovou contrato, também foi para a equipe sub-23.

Elenco do time principal do Vitória para 2020:

Goleiros

Martín Rodríguez (Já tinha contrato)

Ronaldo (Já tinha contrato)

Laterais

Van (Renovou)

Jonathan Bocão (Renovou)

Wellisson (Sub-23)

Thiago Carleto (Renovou)

Rafael Carioca (contratado)

Zagueiros

Carlos (Sub-23)

John (Sub-23)

Volantes

Gerson Magrão (contratado)

Rodrigo Andrade (Já tinha contrato)

Romisson (Renovou)

Maykon Douglas (Sub-23)

Guilherme Rend (Sub-23)

Meias

Nickson (Já tinha contrato)

Matheus Tenório (Sub-23)

Atacantes

Jordy Caicedo (Já tinha contrato)

Felipe Garcia (Renovou)

Eron (Já tinha contrato)

Ruan Levine (Já tinha contrato)