Vitória tem 'jogo de seis pontos' contra o Botafogo-SP

Em situação nada confortável na Série C do Brasileiro, o Vitória disputa uma final em cada rodada do campeonato, mas o duelo contra o Botafogo-SP tem contexto mais acirrado. Contra o adversário paulista, o rubro-negro vai encarar o típico 'jogo de seis pontos'. Com campanha quase idêntica à do rival, o Leão precisa vencer para se reabilitar no torneio e, de quebra, complicar a trajetória de um adversário direto. No momento, a luta real é contra o rebaixamento.

Vitória e Botafogo-SP têm os mesmos 11 pontos, após cada um vencer três, empatar duas e perder cinco partidas. O aproveitamento é de apenas 36.7%. O Leão só leva a melhor no saldo de gols. Como marcou nove tentos e sofreu outros nove, está com o saldo zerado. O time paulista balançou a rede em 12 oportunidades e teve as traves vazadas em 15 ocasiões. Por isso, tem saldo negativo de -3.

O Vitória ocupa o 13º lugar e o Botafogo-SP aparece em seguida, na 14ª posição. A diferença para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto. O Confiança está na 17ª colocação e tem 10 pontos. A distância para o G8, grupo de times que brigarão pelo acesso na próxima fase do torneio, é maior: 5 pontos. O São José-RS, 8º colocado, soma 16 pontos.

Nesse momento, é importante que o Vitória vença não apenas para seguir à frente do Botafogo-SP, mas também conseguir abrir três pontos do adversário, se distanciar do Z4 e se aproximar do G8.

Após disputar metade da primeira fase, o Vitória ainda não figurou nenhuma vez no grupo de protagonistas do campeonato. Nunca esteve nem perto. A melhor colocação que o Leão atingiu foi a 12ª, na 8ª rodada, após vencer o Campinense por 1x0, no estádio Amigão, em Campina Grande.

DESFALCADO

O Vitória vai encarar o Botafogo-SP desfalcado. O técnico Fabiano Soares não poderá contar com cinco jogadores por suspensão. O zagueiro Mateus Moraes e o meia Eduardo se envolveram em desentendimentos e agressões físicas durante o empate em 1x1 com o Atlético-CE na rodada passada, foram expulsos e estão fora.

Os volantes Léo Gomes e João Pedro levaram o terceiro cartão amarelo e também estão indisponíveis, bem como o lateral direito Alemão. A vaga no meio-campo é a mais difícil de ser suprida já que Léo Gomes vem sendo o primeiro volante titular do rubro-negro e João Pedro é o substituto imediato dele.

Também volante, Alan Santos, que vinha sendo utilizado como zagueiro pelo técnico Fabiano Soares, ainda se recupera de lesão. O treinador rubro-negro sinalizou que pode fazer uso de jogadores do time sub-20, a exemplo de Figueiredo. A vaga na lateral direita vai ficar com Iury, reserva imediato da posição.

Diante do Botafogo-SP, o Vitória vai tentar voltar a vencer dentro do Barradão. A última vez que isso aconteceu tem quase um mês. Na 7ª rodada, o rubro-negro não teve dificuldade para aplicar 3x0 contra o Confiança. De lá pra cá, só disputou um jogo dentro de seus domínios e foi derrotado pelo Volta Redonda por 2x1.