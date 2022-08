Vitória tem maior sequência invicta como visitante entre os times do quadrangular da Série C

Já são quatro meses sem ser superado por um rival longe de Salvador. Nenhum outro time do quadrangular da Série C do Brasileiro está há tanto tempo sem perder fora de casa como o Vitória. A sequência invicta como visitante reúne sete jogos e será defendida no domingo (28), às 17h, quando encara o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

A última derrota rubro-negra fora de casa aconteceu ainda na 3ª rodada do campeonato, em 24 de abril. Na ocasião, o time foi comandado interinamente pelo auxiliar Ricardo Amadeu, após demissão de Geninho, e perdeu por 2x1 para o Ypiranga-RS, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. John Lennon e Michel Renner marcaram para o rival. Estreante com a camisa vermelha e preta na ocasião, Guilherme Lazaroni anotou para o Vitória.

De lá pra cá, o Vitória venceu longe de Salvador o Campinense (1x0), o São José-RS (2x1) e o Mirassol (2x1). Também empatou com Aparecidense (0x0), Atlético-CE (1x1), Altos (0x0) e Ferroviário (0x0). Antes da derrota para o Ypiranga-RS, o Leão já havia perdido também para o Remo (2x1), na estreia da Série C.

No total, foram nove jogos disputados como visitante na competição: duas derrotas, três vitórias e quatro empates. O aproveitamento é de 48%. O rubro-negro perdeu longe de Salvador apenas sob o comando de Geninho e Ricardo Amadeu.

Os técnicos Fabiano Soares e João Burse não perderam fora do Barradão. O primeiro acumulou dois empates e um triunfo, o que resulta num rendimento de 55.5%. O atual comandante soma dois empates, duas vitórias e aproveitamento de 66.7%.

Teste inédito

O jogo contra o Figueirense será o primeiro do Vitória fora de casa no quadrangular decisivo da Série C. Na estreia, domingo (21) passado, o rubro-negro venceu o Paysandu, por 1x0, no Barradão. O jogo diante da equipe catarinense no Orlando Scarpelli também funcionará como um teste inédito no torneio.

Na fase classificatória da competição, o Leão só enfrentou os adversários do quadrangular no Barradão. Em casa, venceu Paysandu, Figueirense e empatou com o ABC. Agora precisará encarar os três longe de seus domínios.

Para a partida de domingo, João Burse contará com o reforço do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Recuperado de contusão, o jogador, titular em seis dos nove jogos comandados pelo treinador, está novamente à disposição. O aproveitamento dele no onze inicial, no entanto, ainda não é certo. Escalado nos últimos dois jogos, Sánchez pode ser mantido na posição.