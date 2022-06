Vitória tem melhor aproveitamento fora de casa com Fabiano Soares

O Vitória tem mais um desafio longe de Salvador na Série C do Brasileiro. No sábado (11), às 19h, o rubro-negro visita o Atlético-CE, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Geralmente as equipes encaram os jogos fora de casa como os mais difíceis, mas a estatística mostra que o torcedor pode ficar otimista. Sob o comando de Fabiano Soares, o Leão tem melhor aproveitamento como visitante.

É bem verdade que foram apenas dois jogos disputados em território adversário com o treinador à beira do campo na Série C, mas o Vitória sequer sofreu gol. O empate em 0x0 com a Aparecidense, no estádio Anníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia, e o triunfo por 1x0 contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande, representam um aproveitamento de 66,6%. Em casa, o rendimento com ele cai para 50%.

Em 13º lugar, com 10 pontos, o Vitória precisa vencer o Atlético-CE para se reabilitar na Série C. O rubro-negro está a apenas um ponto da zona de rebaixamento e a três do G8. Primeiro time dentro do Z4, o Confiança tem nove pontos e ocupa a 16ª colocação. O São José-RS aparece em 8º, com 13 somados. O Mirassol lidera a competição com 20 pontos.

Adversário da vez, o Atlético-CE está na 18ª posição, com oito pontos. A campanha ruim muito se deve pelo fraco desempenho como mandante. O time cearense ainda não venceu dentro dos próprios domínios e o objetivo do Vitória é prolongar esse jejum.

Quando analisamos os números gerais do Vitória fora de casa na Série C, o rendimento cai bruscamente. Incluindo as derrotas para o Remo, no Baenão, em Belém, e para o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em Erechim, ambos por 2x1, sob os comandos de Geninho e Ricardo Amadeu (interinamente), respectivamente, o aproveitamento do Leão fora de casa é de apenas 33,3%. Foram quatro gols sofridos na 1ª e 3ª rodadas da competição.

A defesa do Vitória passou em branco jogando fora de casa com Fabiano Soares. O goleiro Lucas Arcanjo não sofreu gols contra Aparecidense e Campinense. Vai tentar fazer o mesmo diante do Atlético-CE. Aliás, o Vitória só havia sofrido um gol com o treinador na Série C até a rodada passada, quando foi derrotado pelo Volta Redonda por 2x1, no Barradão.

Quem precisa ter participação mais efetiva longe de Salvador é o setor ofensivo. Nos últimos três jogos, o Vitória estufou a rede cinco vezes, mas quatro deles foram comemorados no Barradão. Com Fabiano Soares, apenas um tento foi anotado fora de casa, pelo zagueiro Danilo Cardoso, diante do Campinense. Capitão do Vitória, Roberto avalia que o time está evoluindo nesse quesito.

"A gente tem feito treinamento constante. Acabou chegando o Rafinha, de grande qualidade, fazendo gols. O próprio Gabriel (Santiago) fez o gol dele. Nos últimos três jogos, a gente tem feito gols, há uma evolução. Que a gente possa continuar assim, fazendo gols todo jogo. Se continuar assim, as vitórias vão vir", projetou o atacante.

Campanha do Vitória como visitante na Série C:

10º melhor visitante da competição

Aproveitamento: 33,3%

Jogos disputados: 4

Pontos conquistados: 4 (de 12 possíveis)

Vitórias: 1

Empate: 1

Derrotas: 2

Gols marcados: 3

Gols sofridos: 4

Jogos:

Remo 2x1 Vitória - 1ª rodada - Baenão - 09/04

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - 3ª rodada - Colosso da Lagoa - 24/04

Aparecidense 0x0 Vitória - 5ª rodada - Anníbal Toledo - 09/05

Campinense 0x1 Vitória - 8ª rodada - Amigão - 28/05

Artilheiros:

Alisson Santos (1)

Guilherme Lazaroni (1)

Danilo Cardoso (1)

Assistências:

João Pedro (1)

Campanha do Vitória como mandante na Série C:

4º pior mandante da competição

Aproveitamento: 40%

Jogos disputados: 5

Pontos conquistados: 6 (de 15 possíveis)

Vitórias: 2

Empates: -

Derrotas: 3

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 4

Jogos:

Vitória 0x1 Floresta - 2ª rodada - 16/04

Vitória 1x0 Manaus - 4ª rodada - 30/04

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada - 18/05

Vitória 3x0 Confiança - 7ª rodada - 22/05

Vitória 1x2 Volta Redonda - 9ª rodada - 05/06

Artilheiros:

Rafinha (3)

Marco Antônio (1)

Gabriel Santiago (1)

Assistências:

Gabriel Santiago (1)

Sánchez (1)

Alemão (1)

Roberto (1)

Campanha do Vitória com o técnico Fabiano Soares na Série C:

Visitante

Aproveitamento: 66,6%

Jogos disputados: 2

Pontos conquistados: 4 (de 6 possíveis)

Vitórias: 1

Empate: 1

Derrota: -

Gols marcados: 1

Gols sofridos: -

Aparecidense 0x0 Vitória - 5ª rodada

Campinense 0x1 Vitória - 8ª rodada

Mandante:

Aproveitamento: 50 %

Jogos disputados: 4

Pontos conquistados: 6 (de 12 possíveis)

Vitórias: 2

Empate: -

Derrotas: 2

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 3

Vitória 1x0 Manaus - 4ª rodada

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada

Vitória 3x0 Confiança - 7ª rodada

Vitória 1x2 Volta Redonda - 9ª rodada

Os jogos do Vitória na Série C do Brasileiro:

Remo 2x1 Vitória - 1ª rodada da Série C - Baenão - 09/04

Gol de Alisson Santos

Assistência de João Pedro

Técnico: Geninho

Vitória 0x1 Floresta - 2ª rodada da Série C - Barradão - 16/04

Técnico: Geninho

Ypiranga-RS 2x1 Vitória - 3ª rodada da Série C - Colosso da Lagoa - 24/04

Gol de Guilherme Lazaroni (aproveitando rebote após chute de Alisson Santos)

Técnico: Ricardo Amadeu (interino)

Vitória 1x0 Manaus - 4ª rodada da Série C - Barradão - 30/04

Gol de Marco Antônio

Assistência de Gabriel Santiago

Técnico: Fabiano Soares

Aparecidense 0x0 Vitória - 5ª rodada da Série C - Anníbal Toledo - 09/05

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 0x1 Botafogo-PB - 6ª rodada da Série C - Barradão - 18/05

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 3x0 Confiança - 7ª rodada da Série C - Barradão - 22/05

Gols de Gabriel Santiago e Rafinha (duas vezes)

Assistências de Sánchez e Alemão. O terceiro gol foi após corte errado do zagueiro rival e teve participação de Eduardo. É ele quem lança Roberto. Na sequência, o atacante cruza para a área.

Técnico: Fabiano Soares

Campinense 0x1 Vitória - 8ª rodada da Série C - Amigão - 28/05

Gol de Danilo Cardoso (após sobra na área)

Técnico: Fabiano Soares

Vitória 1x2 Volta Redonda - 9ª rodada da Série C - Barradão - 05/06

Gol de Rafinha

Assistência de Roberto

Técnico: Fabiano Soares