Vitória tem mudanças no comando da base e novo gerente de futebol

O Vitória tem duas mudanças em sua estrutura organizacional. Marcelo Vilhena é o novo coordenador das divisões de base do clube, enquanto Manoel Tanajura Neto assume como gerente de futebol. As informações foram publicadas inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmadas pelo CORREIO.

Marcelo Vilhena, que substitui Emerson Melo, demitido em março, já estava no Vitória desde fevereiro de 2020. Na época, foi contratado como coordenador técnico da divisão de formação do clube, sendo o responsável pela metodologia esportiva, iniciação de jovens atletas, coordenação técnica da academia e comandar também o setor de captação.

Formado em Educação Física, Vilhena também passou pelo Bahia, quando exerceu a função de gerente das categorias de base, e foi demitido no fim de 2019. Ele tem ainda passagens pelo Atlético-MG e Athletico-PR, onde trabalhou com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro.

Já Manoel Tanajura Neto, conhecido como Manequinha, agora assume a vaga de gerente de futebol. A função estava livre após a saída de Alarcon Pacheco, em fevereiro. Em março, o clube anunciou Alex Brasil como diretor de futebol.

Formado em Administração, Manoel, de 24 anos, está no Vitória desde 2017. Na época, foi contratado como estagiário do setor de inteligência do clube na gestão de Agenor Gordilho. Um ano depois, quando o clube era presidido por Ricardo David, foi efetivado.