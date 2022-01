Vitória tem novo patrocinador master

Um novo patrocinador master vai estampar o uniforme do Vitória nesta temporada. Trata-se da Betnacional, empresa do ramo de apostas esportivas. O anúncio oficial será feito pelo presidente em exercício do clube, Fábio Mota, no sábado (15), véspera da estreia do Leão no Campeonato Baiano.

A Betnacional também patrocina outros clubes do Nordeste, a exemplo dos pernambucanos Sport, Náutico e Santa Cruz. Com sede oficial em Londres, na Inglaterra, a empresa trabalha com apostas não apenas no futebol, mas também em outras 11 modalidades esportivas, como basquete e tênis.

O Vitória fará a sua primeira apresentação na temporada no final de semana. O Leão estreia no estadual no domingo (16), às 16h, contra a Juazeirense, no Barradão.