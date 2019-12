Vitória tem renovação adiantada com dupla do Bahia de Feira

Van e Gabriel Bispo foram os primeiros contratados do presidente Paulo Carneiro à frente do Vitória, em abril. Agora, a dupla que pertence ao Bahia de Feira deve ser a primeira a renovar com o Leão para a temporada 2020.

Destaques do último Campeonato Baiano, o lateral direito e o volante foram emprestados pelo Tremendão ao rubro-negro até o último dia 30 de novembro, quando acabou a disputa da Série B. Ambos estiveram na derrota por 2x1 para o Coritiba no Barradão.

O Vitória, porém, já possuía um pré-acordo com o Bahia de Feira para assinar com os jogadores em definitivo. Para isso, o rubro-negro vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atletas. O Leão deve exercer esse direito nos próximos dias.

Eleito melhor lateral direito do último Baianão, Van disputou 21 jogos da Série B, sendo 20 como titular. Depois de sofrer com lesões assim que chegou ao Leão, o atleta de 28 anos firmou-se entre os 11 iniciais no segundo turno do campeonato.

Já Gabriel Bispo, de 22, fez apenas oito partidas, cinco delas como titular. O volante, porém, foi figura frequente entre as opções do banco de reservas.

O Vitória está de férias a partir deste domingo (1º). A estreia na temporada 2020 é apenas no dia 15 de janeiro, diante do Jacobina, às 20h30, no Barradão.