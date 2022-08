Vitória terá mudanças contra o Paysandu; confira o provável time

O aprimoramento das finalizações e das bolas paradas ganhou atenção especial durante o treinamento desta sexta-feira (19) na Toca do Leão. O time do Vitória está praticamente pronto para a estreia no quadrangular final da Série C do Brasileiro, contra o Paysandu, domingo (21), às 16h, no Barradão. Somente mais um treino será realizado, no sábado (20), quando serão feitos os últimos ajustes.

O rubro-negro terá mudanças diante do Papão. Após cumprir suspensão, o goleiro Dalton reassumirá a posição. No final de semana passado, quando o Vitória venceu o Brasil de Pelotas, por 3x1, no Barradão, e se classificou à segunda fase, o gol foi protegido pelo prata da casa Yuri.

O volante Léo Gomes desfalcou o time pelo mesmo motivo e também retorna ao meio-campo. Com isso, João Pedro ficará como opção entre os reservas, assim como o centroavante Dinei, que também estava indisponível anteriormente pelo terceiro cartão amarelo.

Recuperado de contusão, o lateral esquerdo Lazaroni retornou aos treinos com o grupo esta semana, mas fez uma atividade à parte nesta sexta-feira por recomendação dos fisioterapeutas do clube. Por isso, a tendência é que Sánchez, que o substituiu no jogo passado, seja mantido entre os titulares.

O Vitória deve encarar o Paysandu com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Santiago Tréllez e Rafinha.