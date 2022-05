Vitória terá pelo menos uma mudança contra o Fortaleza

Recém-contratado, o lateral esquerdo Sanchez foi titular nos dois jogos comandados pelo técnico Fabiano Soares à frente do Vitória. Ele estreou com a camisa vermelha e preta no triunfo contra o Manaus e foi mantido no time no empate sem gols com a Aparecidense, ambos pela Série C do Brasileiro. No entanto, o jogador de 26 anos vindo da Portuguesa-RJ não vai sequer figurar no banco de reservas contra o Fortaleza, quinta-feira (12), às 19h, no Barradão, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A ausência dele não é uma opção. Sanchez precisará ser substituído porque já disputou a Copa do Brasil pelo ex-clube carioca e o regulamento do torneio não permite que um jogador defenda duas agremiações numa mesma edição. O mesmo ocorre com quem seria o substituto imediato. Guilherme Lazaroni atuou no torneio nacional pelo Grêmio Novorizontino e também está fora da relação.

A tendência é que Fabiano Soares faça um improviso na posição. Nesse caso, Iury, titular da lateral direita, aparece como mais forte candidato a assumir o posto, pois já fez a função algumas vezes no próprio Vitória nesta temporada.

Para escalar um lateral esquerdo de ofício, o treinador precisaria escalar Salomão. Porém, o jogador já não faz mais parte dos planos da diretoria rubro-negra e integra a lista de atletas que irão ser emprestados ou ter o contrato rescindido. Titular nas duas primeiras rodadas da Série C, Salomão não agradou e deixou de ser relacionado desde então.

Caso Fabiano Soares opte por improvisar Iury na esquerda, ele precisará colocar um novo titular na lateral direita. Daniel Bolt e Alemão são as opções. O elenco do Vitória realizará na tarde desta quarta-feira (11) o único treinamento visando o jogo contra o Fortaleza. A concentração será iniciada logo após a atividade.

Além de Sanchez e Guilherme Lazaroni, outros três jogadores não poderão entrar em campo contra o adversário cearense porque já disputaram a competição. Os meias Dionísio e Miller e o atacante Thiaguinho defenderam o Atlético de Alagoinhas no torneio.

Há desfalques também por outros motivos. O volante Pablo não está à disposição porque uma cláusula contratual o impede de atuar contra o Fortaleza. Já os zagueiros Rafael Ribeiro e Ewerton Páscoa estão em fase final de recuperação de lesão.

Uma provável escalação do Vitória contra o Fortaleza teria Lucas Arcanjo, Daniel Bolt, Marco Antônio, Mateus Moraes e Iury; João Pedro, Léo Gomes e Gabriel Santiago; Jefferson Renan, Santiago Tréllez e Alisson Santos.

O Fortaleza levou a melhor no primeiro duelo entre as equipes, disputado no dia 20 de abril, no estádio Castelão. O triunfo por 3x0 deixou o tricolor cearense em vantagem. Para avançar, o Leão precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença. Se devolver o placar e ganhar por uma diferença de três gols, a classificação será decidida nos pênaltis. Os ingressos para o jogo já estão à venda.