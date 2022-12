Vitória treina bola parada antes de amistoso contra o Alagoinhas

O Vitória segue com os preparativos para a estreia na temporada 2023, daqui a sete dias. Nesta quinta-feira (29), o elenco rubro-negro treinou com foco na bola parada: escanteio, faltas laterais, frontais e pênaltis.

Antes, os jogadores passaram por revisão médica, avaliação corporal e exercícios de reforço muscular na academia. Os zagueiros completaram as atividades com um trabalho específico.

O treinamento foi o último antes do jogo-treino contra o Atlético de Alagoinhas, marcado para a próxima sexta-feira (30), às 9h, no Barradão. A atividade vai marcar o encerramento da pré-temporada do Vitória, e a ideia do técnico João Burse é de começar a montar, no amistoso, a equipe que estreará em 2023.

O primeiro jogo do Leão será no dia 5 de janeiro, quinta-feira da semana que vem. O rubro-negro irá enfrentar o Cordino às 19h30, no Barradão, pela pré-Copa do Nordeste.

Para a partida, o treinador não terá à disposição o meia Eduardo, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), além do volante Dionísio, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já o atacante Rafinha, em recuperação de um edema muscular na parte anterior da coxa direita, é dúvida.