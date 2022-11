Vitória treina com bola sob o comando de João Burse

O elenco do Vitória realizou na manhã desta quarta-feira (30) o segundo treinamento com bola da pré-temporada. Sob o comando do técnico João Burse, os jogadores participaram de uma atividade técnica no campo da Toca do Leão.

Antes, os atletas realizaram exames de laboratório e fizeram um aquecimento para ativação e mobilidade com o preparador físico Rodrigo Santana.

O elenco rubro-negro se apresentou na manhã de segunda-feira (28), quando foi iniciada a pré-temporada do clube. Já estão integrados desde então dois novos contratados, o atacante uruguaio Nicolas Dibble e o lateral direito Railan. O zagueiro João Victor também é novidade na Toca do Leão, após retorno de empréstimo ao Guarani.

Não haverá atividades nesta tarde, reservada para o repouso dos atletas, que voltam a treinar na quinta-feira (1º) pela manhã, novamente com bola.

O Vitória estreia no dia 5 de janeiro, quando jogará contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional e do estadual, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.