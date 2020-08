Vitória treina em Campinas e está pronto para pegar a Ponte Preta

O Vitória está pronto para encarar o segundo jogo fora de casa na Série B, contra a Ponte Preta, na sexta-feira (14), às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). A preparação foi encerrada na tarde desta quinta (13), no centro de treinamento do Guarani. A atividade foi marcada por movimentação tática com simulações ofensivas e defensivas, além de ajustes do sistema de marcação do time.

O técnico Bruno Pivetti não contará com quatro titulares na partida. O zagueiro Maurício Ramos e o lateral direito Van não participaram dos dois primeiros jogos, contra Sampaio Corrêa e Figueirense, e seguem fora. Eles já estão recuperados de lesão, mas ainda estão em fase de transição. Por isso, Gabriel Furtado e Jonathan Bocão continuam no time.

O setor ofensivo também terá baixas importantes contra a Ponte Preta. Presentes nas duas primeiras rodadas, os atacantes Alisson Farias e Vico contundiram a coxa e vão desfalcar o Vitória dessa vez. Mateusinho e Felipe Garcia são os prováveis substitutos. Eron se juntou à delegação em Campinas e é novidade entre as opções no banco de reservas.

Invicto na Série B após vencer o Sampaio Corrêa por 1x0 e empatar com o Figueirense, o Vitória ocupa a 5ª posição na tabela de classificação e só não está no G4 porque levou mais cartões amarelos que o Cuiabá, 4º colocado.

Os 21 jogadores relacionados para o jogo:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Jonathan Bocão, Thiago Carleto e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado e João Victor ;

Volantes: Guilherme Rend; Fernando Neto, Romisson, Rodrigo Andrade e Jean;

Meias: Eduardo, Gerson Magrão e Marcelinho;

Atacantes: Eron, Léo Ceará, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Mateusinho.