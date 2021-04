Vitória treina pênaltis e está pronto para enfrentar o Rio Branco

O Vitória está pronto para enfrentar o Rio Branco-ES na segunda fase da Copa do Brasil. O elenco rubro-negro negro finalizou a preparação para o jogo na manhã desta terça-feira (6), na Toca do Leão, e entra em campo na quarta (7), às 19h, no Barradão. A partida vale vaga na terceira fase da competição nacional.

Na primeira fase, o rubro-negro precisava apenas de um empate para seguir no torneio, mas venceu o Águia Negra por 1x0, com gol de David, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS), no dia 9 de março, e avançou sem passar por aperto. Dessa vez, a vantagem é disputar o jogo único em casa. Quem vencer, fica com a vaga.

Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis. Por isso mesmo, o técnico Rodrigo Chagas colocou todos os jogadores para treinarem cobranças após a atividade desta terça.

Antes, o comandante rubro-negro fez um trabalho tático e também deu atenção às bolas paradas defensivas e ofensivas. A única mudança no time será o retorno do volante Gabriel Bispo. Com isso, Maykon Douglas começará o jogo como opção entre os reservas.

Gabriel Bispo cumpriu suspensão e desfalcou o Vitória no último domingo (4), quando o time venceu o Treze por 3x1, no Barradão, pela Copa do Nordeste. Expulso no jogo contra o Águia Negra, o volante João Pedro não está entre os 23 jogadores relacionados, pois cumprirá suspensão. Ele já não foi utilizado na partida do regional no final de semana.

O Vitória deve entrar em campo diante do Rio Branco-ES com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, Cedric e Alisson Farias; David, Vico e Samuel.

SEGUEM FORA

O técnico Rodrigo Chagas segue sem poder contar com os volantes Guilherme Rend e Fernando Neto, além do meia Eduardo, que passam pela fase de transição após se recuperarem de lesão. O trio correu em torno dos campos e fez exercícios na academia. Os atacantes Wesley e Caíque Souza passam por recondicionamento com o preparador físico Rodrigo Santana.