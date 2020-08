Vitória vai estrear numeração fixa contra o Ceará; veja relação

O Vitória vai adotar numeração fixa pela primeira vez nesta temporada a partir do jogo contra o Ceará, pela Copa do Brasil. A bola rola no Barradão, quarta-feira (26), às 21h30, quando será decidido quem fica com a vaga na quarta fase do torneio nacional.

Como perdeu o jogo de ida por 1x0, o Leão precisa vencer por dois gols de diferença. Caso o triunfo seja por um tento, a vaga será decidida nos pênaltis.

O goleiro Ronaldo é o camisa 1. O número 6, geralmente utilizado por laterais esquerdos, será usado pelo volante Guilherme Rend. Assim como no ano passado, Thiago Carleto carrega o 50, abandonando a 16 que vestiu em 2020 até agora. Léo Ceará é o dono da camisa 9 e o zagueiro Wallace, recém-contratado, ficou com a 14. O meia Eduardo pediu para ser chamado de Dudu.

Numeração fixa:

1 Ronaldo

2 Jonathan Bocão

3 John

4 Maurício Ramos

5 Jean

6 Guilherme Rend

7 Fernando Neto

8 Gerson Magrão

9 Léo Ceará

10 Alisson Farias

11 Vico

12 Martín Rodríguez

13 César

14 Wallace

15 Lucas Cândido

16 Van

19 Jordy Caicedo

20 Felipe Garcia

21 Mateusinho

22 Lucas Arcanjo

27 Ruan Levine

28 João Victor

30 Leocovick

31 Yuri Sena

32 Rodrigo Andrade

33 Léo

34 Carlos

35 Rafael Carioca

37 Rodrigo Carioca

45 Gabriel Furtado

50 Thiago Carleto

77 Maikon Douglas

80 Figueiredo

84 Marcelinho

88 Dudu

89 Júnior Viçosa

96 Romisson

98 Eron

99 Matheus Tenório