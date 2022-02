Vitória vai lançar novo uniforme em abril

O Vitória exibirá novo uniforme a partir de abril. A informação foi revelada pelo novo diretor de marketing do clube, Adilson Baptista, em entrevista à Rádio Salvador FM. O novo enxoval substituirá o atual e faz parte do acordo com a Volt, nova fornecedora da marca própria do clube, a Nêgo.

"Essa mudança está sendo feita com tranquilidade, transparência. A loja (Nêgo) continua no Shopping Salvador, a loja no Barradão. Isso será transferido para a administração da nova empresa. Em meados de abril, vamos lançar o novo enxoval. Já estamos finalizando, faltam alguns detalhes. Já vi as camisas. Elas estão muito bonitas e todo mundo vai gostar", afirmou Adilson Baptista.

Durante a entrevista, o dirigente também informou que os jogos da Série C do Brasileiro serão transmitidos pelo clube.

"Concordo que o Vitória está na Série C, mas a torcida ainda é de Série A. Na hora que o patrocinador nos procura, está procurando a torcida, a força do clube. Perdemos a televisão, porque são campeonatos não transmitidos. Fábio me pediu com muita urgência para montar o mais rápido possível a TV Vitória e fazer nossas transmissões, trazer a torcida. Nós hoje já transmitimos os jogos pela internet, e vamos fazer isso durante toda a temporada", prometeu Adilson Baptista.