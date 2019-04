Vitória vai reencontrar a torcida após mais de um mês; é sábado

Após derrota de 3x1 para o Botafogo-SP, o Vitória fará sábado (4) seu primeiro jogo no Barradão na atual Série B. O adversário é o Vila Nova, às 16h30. Por causa dos maus resultados na temporada, quando entrar em campo, o Vitória estará há mais de um mês sem se apresentar diante do torcedor. A última vez foi no dia 30 de março, 1x1 contra o Náutico, pela Copa do Nordeste.

A partida seguinte em casa, contra o São Bento, está marcada para o dia 18 de maio, pela quarta rodada, o que assegura tempo hábil para fazer a mudança para a Fonte Nova caso o desejo do presidente Paulo Carneiro se concretize. Por razões financeiras, o dirigente recém-eleito afirmou que o Leão pretende disputar todos os 19 jogos como mandante da Série B na arena, onde a perspectiva de arrecadação é maior.

Mas há um entrave. A ideia já havia sido levada em consideração pela diretoria encabeçada pelo ex-presidente Ricardo David, que decidiu alterar o mando de campo só depois da Copa América. Isso porque, em função da competição continental, o gramado da Fonte Nova será preservado a partir de 14 de maio, um mês antes da abertura da Copa América. Não é uma interdição, mas, para jogar lá, o Vitória teria que negociar também com o Comitê Organizador Local, sem ter garantia de sucesso.

Ou seja, apesar do desejo de mudança, é com o Barradão que os rubro-negros contam pelo menos até a oitava rodada, período em que fará três jogos em casa: Vila Nova, São Bento e Bragantino. A Série B dará uma pausa de um mês durante o torneio de seleções, e a nona rodada só será disputada em julho.

Tendo em vista o próximo adversário, o desafio do Vitória é melhorar seu desempenho como mandante em 2019, que deixa a desejar: são dois triunfos, quatro empates e três derrotas, aproveitamento de 37% no Barradão. O time só ganhou do Vitória da Conquista (1x0), no dia de 24 de janeiro, e do Jequié (4x0), em 6 de fevereiro.

O elenco volta aos treinos nessa segunda-feira (29) pela manhã, na Toca do Leão. Sem nenhum jogador suspenso, o desfalque mais uma vez deve ser o meia Ruy, com estiramento muscular.