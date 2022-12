Vitória vence jogo-treino contra o Itabuna no Barradão: 3x0

Com gols de Gustavo Blanco, Santiago Trellez e Alisson Santos, o Vitória venceu o jogo-treino disputado contra o Itabuna, na manhã desta sexta-feira (23), no Barradão. "Estamos felizes com a evolução, os atletas cumprindo exatamente aquilo que a gente programou de cargas. Na medida do possível, eles estão se entrosando, se achando dentro de campo e entendendo a filosofia que a gente passa para eles diariamente”, analisou o técnico João Burse após o apito final.

O volante Rodrigo Andrade e os laterais esquerdos Guilherme Lazaroni e João Lucas não entraram em campo porque ainda estão se condicionando fisicamente. Eles fizeram um trabalho à parte coordenado pelos preparadores físicos do clube. O meia Diego Torres também não enfrentou o Itabuna porque foi liberado para viajar.

A atividade foi fechada à imprensa e as escalações não foram divulgadas. Segundo a assessoria de comunicação do clube, o amistoso foi dividido em três tempos: dois de 45 minutos e outro de 40. Todos os atletas em condições físicas para atuar foram utilizados, inclusive o centroavante Léo Gamalho, recém-chegado na Toca.

Autor de um dos gols, Gustavo Blanco atuou por 68 minutos. O volante contratado no final de março ainda não estreou com a camisa vermelha e preta por causa de uma lesão na coxa. Recuperado, ele acertou renovação de contrato, por produtividade, até junho de 2023. O lateral esquerdo Vicente jogou apenas 45 minutos, porque ainda não completou o prazo total de liberação após a cirurgia no ligamento do joelho.

O jogo-treino contra o Itabuna foi o segundo disputado pelo Vitória durante a pré-temporada. No último dia 16, o time já havia vencido a equipe sub-20 rubro-negra, por 2x1, em Pituaçu. Na ocasião, os gols foram de Gegê e Rafinha. Este último não enfrentou o Itabuna porque está tratando um edema na coxa. Artilheiro do Leão em 2022, com oito tentos anotados, Rafinha sentiu o incômodo no treino de quarta-feira (21) e foi submetido a exame.

Após o amistoso, os jogadores foram liberados. Eles terão folga no sábado (24) e domingo (25) para os festejos de Natal. A reapresentação será na segunda-feira (26) à tarde.

O primeiro jogo do Vitória em 2023 será contra o Cordino-MA, pela pré-Copa do Nordeste. A partida será disputada em 5 de janeiro, às 19h30, no Barradão. Os ingressos já estão à venda. Antes, o técnico João Burse vai observar o time em mais um amistoso, dessa vez contra o Atlético de Alagoinhas, sexta-feira (30), no Barradão.

"Vamos trabalhar mais uma semana com muita dedicação e concentração. Vamos ajustar os erros que aconteceram no amistoso, potencializar aquilo que funcionou e partir para o último amistoso", projetou Burse.