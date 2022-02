Vitória vende David para time da Ucrânia; só falta o anúncio oficial

Após duas semanas com muitos capítulos, a novela sobre a transferência de David para o Metalist chega ao fim. O Vitória vendeu o atacante para o clube ucraniano, que adquiriu 80% dos direitos econômicos do jogador. O rubro-negro fica com 20%, útil em caso de venda futura.

Detentor de 83% dos direitos econômicos de David, o Vitória receberá do Metalist 990 mil euros (cerca de R$ 6 milhões) à vista, segundo a reportagem apurou. O time ucraniano também pagará, em junho, o valor de 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pelos outros 17% que são divididos da seguinte forma: 7% dos agentes atuais do jogador e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

A confirmação foi feita pelo presidente Fábio Mota, que em entrevista à Rádio Sociedade admitiu que toda a documentação já foi assinada e enviada para o Metalist. O jogador só não foi liberado ainda porque o Vitória aguarda o pagamento, o que é esperado para as próximas horas ou dias. É isso que falta para o clube anunciar a venda.

Cotado para ser titular com o técnico Dado Cavalcanti desde o começo da temporada, David só vestiu a camisa vermelha e preta este ano uma vez, no segundo tempo da derrota por 1x0 para o Jacuipense, no Barradão, na 3ª rodada do Campeonato Baiano. Ficou em campo por 45 minutos.

Ele foi um dos sete jogadores que contraíram covid-19 durante a pré-temporada e, por isso, não esteve em campo na estreia do estadual, quando o Vitória empatou com a Juazeirense. Também ficou de fora do triunfo contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, porque se ausentou dos treinos.

Insatisfeito com a diretoria rubro-negra, o atacante faltou a seis atividades na Toca. Na época, o empresário do jogador, Daniel Casagrande, informou que o atacante só voltaria a se apresentar após um imbróglio sobre seus direitos econômicos ser resolvido. De acordo com o agente, David teria direito a 10% deles. O assunto veio à tona após o Vitória negar a primeira proposta feita pelo Metalist.

David também não jogou o Ba-Vi na última quarta-feira (2). Segundo Dado Cavalcanti, por avaliar que o encaminhamento da negociação com o Metalist havia tirado o foco dele.

David tem 22 anos e tinha contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Revelado nas categorias de base, o atacante foi promovido ao elenco principal no ano passado. A primeira partida dele como profissional foi em 17 de fevereiro, na estreia do Baianão 2021. Na ocasião, marcou um dos gols no empate em 3x3 com o Unirb.

No total, David disputou 60 jogos e fez 11 gols pelo clube, entre estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador iniciou a temporada 2021 como ponta e depois atuou como centroavante sob comando do técnico Wagner Lopes nos últimos jogos do ano.

O Metalist tem três brasileiros no elenco: o lateral direito Maílton e os atacantes Paulinho Boia e Matheus Peixoto, contratados respectivamente de Atlético-MG, São Paulo e Red Bull Bragantino. Após decretar falência, o clube ressurgiu em 2016 e está atualmente na segunda divisão ucraniana. É líder disparado da competição.