Vitória vira a chave e foca em conseguir vaga na Copa do Nordeste

Ganhar do Sampaio Corrêa deu um alívio ao Vitória. Embora não tenha conseguido ainda sair da zona de rebaixamento da Série B, o Leão conseguiu respirar um pouco na competição, e se manteve na briga contra a queda. Mas, agora, será preciso botar a Segundona de lado, pois chega a hora de outro torneio: a pré-Copa do Nordeste.

Na próxima terça-feira (19), às 21h30, o rubro-negro encara o Itabaiana no Barradão. Tetracampeão do regional, o Vitória não se classificou para a fase de grupos por ter sido eliminado precocemente do Campeonato Baiano, e, por isso, precisa disputar a etapa preliminar pela primeira vez em sua história.

Assim, será preciso fazer três partidas até chegar aos grupos. Contra o Itabaiana, será um duelo único, e quem ganhar avança à terceira fase. Que, por sua vez, terá confrontos de ida e volta, entre os dias 27 e 28 de outubro e 3 e 4 de novembro. Nesta etapa, o adversário será um desses três times: Botafogo-PB, Imperatriz-MA ou Fluminense-PI (os dois últimos ainda se enfrentam neste sábado, pela primeira fase).

Chegar até a fase de grupos é importante para o Vitória. Como maior campeão do Nordestão, uma eliminação precoce não está nos planos. Mais que isso, o torneio representa uma receita importante para o time - que, como se sabe, tem dívidas acumuladas. Na edição anterior, o Leão recebeu R$ 1,910 milhão por participar da fase de grupos.

Por isso, é preciso esquecer momentaneamente a Série B e focar 100% no regional. “Sabemos que é competição diferente, a gente sabe que é importante para a receita do clube a gente ganhar o próximo jogo, que é pela pré-Copa do Nordeste. Temos que virar a chave um pouco, focar na terça para fazer uma boa partida e conseguir a nossa classificação”, disse o meia Eduardo, cheio de confiança.

Torcida de volta

Nessa missão, o Vitória terá um apoio importantíssimo: do público. Após pouco mais de um ano e sete meses afastados, os torcedores rubro-negros estarão de volta ao Barradão. Será preciso seguir algumas regras, que foram detalhadas pelo clube na última quinta-feira. Entre as determinações, será preciso estar imunizado com as duas doses da vacina contra a covid-19, ou com a dose única.

Os ingressos custarão R$ 100 para cadeira e R$ 60 para arquibancada (com meia-entrada de R$ 50 e R$ 30, respectivamente) e começarão a ser vendidos a partir deste sábado (16), apenas pela internet. A comercialização está limitada a 30% da capacidade do estádio.

Na sexta-feira (15), o elenco do Vitória iniciou a preparação para a partida contra o Itabaiana. Após os jogadores passarem por um trabalho físico, o técnico Wagner Lopes deu atenção especial para as finalizações. “Precisamos ser mais efetivos para colocar a bola na rede”, deu o recado. Para encerrar, uma atividade em campo reduzido foi realizada pelo comandante.

A novidade do treinamento foi a presença do meia Fernando Neto, que retornou depois de se recuperar de um problema na coxa. Já o volante Guilherme Rend ficou de fora e fez um trabalho específico após se queixar de um desconforto muscular.