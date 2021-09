Vitória visita o Londrina em confronto direto com chance de sair da zona

Há dez rodadas seguidas na zona de rebaixamento, o Vitória tem um duelo importantíssimo pela frente. Neste sábado (25), às 16h, o Leão enfrenta o Londrina, adversário direto na briga contra o Z4. É preciso vencer no Estádio do Café, no interior do Paraná, para não afundar ainda mais no fim da tabela.

Atualmente, o rubro-negro é o 17º colocado, com 25 pontos, enquanto o Londrina aparece em 18º, com um ponto a menos. Caso ganhe, o Vitória chegará a 28 e ultrapassaria o Brusque, que já jogou pela 26ª rodada, perdeu do Vasco e soma 26 (após perder três pontos por racismo ao jogador Celsinho). Assim, sairia finalmente da zona de agonia, indo para a 16ª posição.

Depois, o rubro-negro terá dois rivais duros em sequência: Botafogo e Goiás, ambos do G4. Portanto, garantir os três pontos neste fim de semana é essencial. E uma boa notícia vem do outro lado de campo.

O Londrina é o pior mandante da Série B. Nos 13 jogos que fez em casa, conquistou apenas 10 pontos, com duas vitórias e quatro empates. Perdeu os outros sete duelos, resultando em um aproveitamento de apenas 25,6%. É verdade que o Leão também não vem se mostrando um bom visitante e tem rendimento de 27,8%, com os mesmos 10 pontos, mas em 12 partidas.

Uma novidade no cenário é que o Londrina terá a volta da torcida. O clube confirmou que terá público em seu estádio, após a liberação da CBF e da Prefeitura de Londrina. Será a primeira vez que os fãs poderão acompanhar in loco um jogo na atual edição da Série B.

Escalações

Logo depois do empate com o líder Coritiba, na quarta-feira, o técnico Wagner Lopes adiantou: fará mudanças no time titular. "Essa é a questão-chave. Papo reto, a gente vem dando oportunidades para vários atletas, mas, entra um e sai outro, e continua com a mesma ineficiência. Então a gente vai procurar outras soluções, na base, dentro do elenco, contratações. Tem atletas chegando, e a gente vai oportunizar", disse na ocasião.

A principal alteração esperada é no ataque. Apesar de Samuel estar novamente à disposição, após cumprir suspensão na rodada passada, quem deve ser o centroavante titular é o recém-contratado Manoel. Vice-artilheiro da Série C com a camisa do Altos, ele marcou 22 gols em 38 jogos pelo ex-time.

"Estou bem confiante e espero dar sequência ao trabalho que havia feito na minha equipe anterior. Essa confiança que depositaram em mim, espero corresponder com muitos gols", afirmou o atacante durante a semana.

Outras duas novidades entre os relacionados são Renan Luís, que também chegou nesta semana, e Alisson Santos, atacante do sub-20. Além deles, o volante Pablo Siles retorna de suspensão. Por outro lado, Wagner Lopes não terá Bruno Oliveira e João Pedro, suspensos.

Uma possível escalação tem: Lucas Arcanjo; Van (Raul Prata), Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Soares (Cedric); Caíque Souza (Samuel), Manoel (Samuel) e Marcinho.

Já o Londrina deve praticamente repetir a escalação da vitória por 2x1 sobre o Náutico, fora de casa. A única mudança será no meio-campo, já que Pedro Cacho sofreu lesão no joelho e terá que passar por cirurgia. Danilo, que foi o substituto no jogo, é o principal candidato.

Assim, o técnico Márcio Fernandes deve montar o time com: Dalton; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; Jean Henrique, Jhonny Lucas e Danilo (Gegê); Marcelinho, Júnior Pirambu e Luiz Henrique.