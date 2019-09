Vitória volta aos treinos com coletivo entre reservas e sub-23

Um dia depois de empatar por 0x0 com o Atlético-GO, na Fonte Nova, o elenco do Vitória voltou aos treinos e iniciou a preparação para a partida contra o Bragantino, domingo (16), em Bragança Paulista.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético-GO ficaram na academia e fizeram um treino regenerativo. O meia Felipe Gedoz, que deixou o duelo com desgaste físico, treinou normalmente.

Enquanto isso, no campo da Toca do Leão, os reservas fizeram um coletivo contra o time sub-23 e venceram por 1x0, sob os olhares do técnico Geninho. O gol foi marcado pelo lateral Chiquinho, que com um chute do meio-campo conseguiu encobrir o goleiro Caíque.

Recuperado de lesão, o volante Rodrigo Andrade treinou normalmente e está à disposição para enfrentar o Bragantino. Outro que fica disponível é o lateral Van, após cumprir suspensão.

A equipe reserva foi formada por: Ronaldo; Van (Wellisson), João Victor, Bruno Bispo e Wellisson (Padilha); Léo Gomes, Marciel e Rodrigo Andrade (Romisson); Ruy, Eron e Chiquinho (Gabriel Bispo).