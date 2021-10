Vitória x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Vitória recebe o Brasil de Pelotas neste sábado (23), pela 31ª rodada da Série B. Será um duelo importante para o Leão, que briga contra o rebaixamento. O adversário, aliás, também está no Z4: é o lanterna, com apenas 20 pontos. Já o rubro-negro baiano entra na rodada em 18º, com 29 pontos. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e gaúchos terá transmissão dos canais SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 16h30.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, David e Fabinho. Técnico: Wagner Lopes.

Brasil de Pelotas: Marcelo, Oliveira, Arthur, Ícaro e Kevin; Wesley, Bruno Matias e Rildo; Renatinho (Caio Rangel), Netto e Erison. Técnico: Jerson Testoni.

Arbitragem

Heber Roberto Lopes apita o jogo, auxiliado por Éder Alexandre e Johnny Barros de Oliveira (trio de Santa Catarina). O árbitro de vídeo (VAR) é Rodrigo Nunes de Sá (RJ).