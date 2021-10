Vitória x Confiança: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Vitória recebe o Confiança neste sábado (9), pela 29ª rodada da Série B. Será um duelo direto na briga contra o rebaixamento, já que os dois times estão no Z4. O Leão é o 18º colocado, com 26 pontos, enquanto o rival é o 19º, com 22. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e sergipanos terá transmissão dos canais SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Marcinho, Manoel e Fabinho. Técnico: Wagner Lopes.

Confiança: Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison, Jhemerson, Ítalo e Neto Berola (Álvaro); Lohan (Tiago Reis) e Willians Santana. Técnico: Luizinho Lopes.

Arbitragem

Jean Pierre Gonçalves Lima apita o jogo, auxiliado por Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (trio do Rio Grande do Sul). O árbitro de vídeo (VAR) é Rodolpho Toski Marques (PR).