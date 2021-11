Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

O Vitória recebe o Cruzeiro neste domingo (14), pela 36ª rodada da Série B. Será um confronto fundamental para o Leão, que precisa vencer e contar com derrotas ou empates de Londrina e Brusque para sair da zona de rebaixamento. O Leão começou a rodada em 18º lugar, com 37 pontos, um a menos do que os dois concorrentes. O Cruzeiro tem 46 pontos e não corre risco de rebaixamento nem tem chance de acesso. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e mineiros terá transmissão dos canais Sportv e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 19h.

Ingressos

O Vitória manteve a promoção, com arquibancada custando R$ 20 e meia-entrada a R$ 10. Cadeira custa R$ 100 / R$ 50 (meia). As vendas ocorrem exclusivamente pelo site futebolcard.com. É necessário estar vacinado com as duas doses (ou dose única) contra covid-19. Em função da pandemia, não haverá torcida visitante.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho, David e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.

Cruzeiro: Fábio; Norberto (Flávio), Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Lucas Ventura, Rômulo e Giovanni; Vitor Leque, Thiago e Wellington Nem. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Arbitragem

Jefferson Ferreira de Moraes apita o jogo, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (trio de Goiás). O árbitro de vídeo é Elmo Alves Resende Cunha (GO).