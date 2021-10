Vitória x Itabaiana: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Vitória faz uma pausa da Série B para encarar um jogo mata-mata pela Pré-Copa do Nordeste. Nesta terça-feira (19), o Leão enfrenta o Itabaiana pela segunda fase da classificatória para o regional. A partida será em duelo único, e quem vencer avança para a terceira etapa, a última antes da fase de grupos. Quem perder está eliminado da competição, que será disputada em 2022. O confronto ainda marca o reencontro do Leão com sua torcida. Confira as informações:

Onde assistir?

A partida entre baianos e sergipanos terá transmissão da TV Aratu (SBT), na TV aberta; da plataforma de streaming NordesteFC; e do YouTube e TikTok, na internet.

Horário

O confronto será no Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 21h30.

Prováveis escalações

Itabaiana: Léo, Elivelton, Ramon, Michel e Paulinho; Felipe Recife, Jacobina e Téssio; Cleiton, Paulinho Simionato e Pedro Henrique. Técnico: Rodrigo Fonseca

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo; Fabinho, Marcinho e Manoel. Técnico: Wagner Lopes.

Arbitragem

José Ricardo Vasconcellos Laranjeira apita o jogo, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araujo e Wagner Jose da Silva (trio de Alagoas).