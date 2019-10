Vitória x Oeste está mantido em meio a anúncio de greve da PM

Policiais militares já estão no Barradão (Foto: ECVitória/Instagram)

O jogo Vitória x Oeste, marcado para começar às 20h30 desta terça-feira (8), no Barradão, está mantido mesmo em meio ao anúncio de greve da Polícia Militar feito nesta tarde.

O efetivo de policiamento já se encontra no estádio rubro-negro. Além disso, o clube repassou, através das redes sociais, informação dada pela PM. “Em contato com a direção do EC Vitória, o Cap PM Pacheco, do BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos) assegurou, minutos atrás, que está garantido o policiamento para o jogo Vitória x Oeste, às 20h30, no Barradão”, anunciou o Vitória.

Os dois times se enfrentam pela 27ª rodada da Série B. O Leão está em 19º lugar, com 26 pontos, ultrapassado na rodada pelo São Bento, que venceu o Vila Nova por 3x1.

Esse resultado, no entanto, será bom para o Vitória caso vença a partida. Isso porque, além de passar São Bento e Vila Nova, terá a chance de sair da zona de rebaixamento caso o Criciúma não vença o Brasil de Pelotas, em casa, também a partir das 20h30. O Oeste é o 13º colocado, com 33 pontos.