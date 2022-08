Vitória x Paysandu: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Vitória e Paysandu se enfrentam domingo (21), no Barradão, na estreia dos times no quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se classificaram na primeira fase e vão brigar pelo acesso, assim como Figueirense e ABC, que também fazem parte do Grupo C.

Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada um se enfrentarão para decidir o campeão. A outra chave conta com Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.

Transmissão

Vitória x Paysandu terá transmissão da TV Bahia e da TV Liberal, afiliadas da Rede Globo na Bahia e no Pará, respectivamente; e também do serviço de streaming DAZN. A partida começa às 16h, no Barradão.

Prováveis escalações

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Rafinha. Técnico: João Burse.

Paysandu: Thiago Coelho, Igor Carvalho, Naylhor, Genílson e Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo e Serginho; Robinho e Marlon. Técnico: Márcio Fernandes.

Arbitragem

Dyorgines José Padavoni apita o jogo, tendo como assistentes Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanoti (trio do Espírito Santo). A partir desta fase, a Série C terá a presença do VAR, que neste jogo será comandado por José Cláudio Rocha Filho (SP).

Ingresso

Houve aumento no preço dos ingressos com relação ao que estava sendo praticado na fase classificatória. A arquibancada agora custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). O preço da cadeira é R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). Até a noite de sexta-feira, 18 mil ingressos estavam garantidos, de acordo parcial divulgada pelo Vitória.

PONTOS DE VENDA

Site (www.futebolcard.com)

Sábado: 24h;

Domingo: Até as 17h.

Shopping Capemi

Sábado: das 9h às 16h.

Salvador Shopping

Sábado: das 9h às 22h

Bilheterias do Barradão

Sábado: das 9h às 17h;

Domingo: das 9h às 17h.

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 42 | Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 60 | Meia: R$ 30