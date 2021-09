Vitória x Remo: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Vitória e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (10) pela 23ª rodada da Série B. Dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar, o rubro-negro tem chance de sair do Z4. Para isso, além de ganhar seu jogo, torce por tropeço do Vila Nova, que tem os mesmos 23 pontos e recebe o Náutico. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

A partida entre baianos e paraenses terá transmissão dos canais Sportv e Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no Barradão, em Salvador. A bola rola a partir das 19h.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; Pablo Siles, Fernando Neto e Bruno Oliveira; David, Samuel e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes

Remo: Vinícius, Thiago Ennes, Rafael Jansen, Marlon e Raimar; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Arthur e Felipe Gedoz; Jefferson e Matheus Oliveira. Técnico: Felipe Conceição

Arbitragem

Felipe Fernandes de Lima apita o jogo, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (trio de Minas Gerais). Já o árbitro de vídeo (VAR) será comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Rio Grande do Norte).