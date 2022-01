Viúva de empresário que viralizou em 'pegadinha' soube da morte dele pela internet

O empresário Alan Xavier morreu, aos 33 anos, em um acidente de carro em Cuiabá na noite desta terça-feira (4). Ele ficou conhecido nacionalmente há seis dias, após ele e os amigos caíram em uma pegadinha e foram com roupas iguais para a festa de réveillon. O vídeo da surpresa fez sucesso nas redes sociais.

A empresária Camila Volpato, de 31 anos, viúva de Alan disse que está desolada e com morte do marido, a qual soube pelas redes sociais. Ela disse que sente muita dor pela perda e conta que tinha deixado a profissão de dentista para ser empresária junto com o marido em um empresa de engenharia.

"Não existe sentimento além de dor. Estou tentando juntar os cacos que sobraram de mim para continuar o nosso sonho, tocando a nossa empresa", disse ela, em entrevista ao g1.

Foto: Acervo Pessoal

Acidente

A moto pilotada por Alan foi atingida por uma caminhonete. Ele morreu no local, antes do socorro chegar. Já o motorista da picape fugiu do local após a batida e ainda não foi localizado.

'Pegadinha'

Há seis dias, ele e os amigos caíram em uma pegadinha que fez sucesso nas redes sociais. O vídeo da brincadeira tramada pelas esposas mostra ele e outros maridos chegando com roupas iguais a uma festa de réveillon.

Os homens não sabiam que iriam usar roupas iguais e a reação de cada um que chegava ao local chamava a atenção, pela surpresa.

Segundo a empresária Bruna Previatti, de 30 anos, que organizou a brincadeira, Alan estava feliz pela repercussão da trolagem.

A ideia da brincadeira surgiu de um vídeo internacional e combinou com as mulheres da família para fazer o mesmo. Elas compraram camisetas listradas iguais para que os maridos usassem na festa de réveillon.

O momento em que cada um deles ia chegando na casa foi gravado e postado nas redes sociais. As imagens logo se espalharam, alcançando quase 5 milhões de visualizações.