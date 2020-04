Viúva de MC Dumel é curada da covid-19: 'é por ele e nosso filho que estou de pé'

Andreza Bacellar, 22 anos, viúva do funkeiro MC Dumel, foi curada da covid-19 recebeu alta do hospital Couto Maia, em Salvador, neste domingo (19). O artista também estava infectado, mas não resistiu às complicações causadas pelo novo coronavírus e morreu na última quinta-feira (16).

"Hoje estou indo pra casa, mas não para a nossa, vou para a casa da nossa família, para ser cuidada, amada, e viver meu luto. O meu sonho era sairmos daqui de mãos dadas, curados, e irmos pra nossa casinha, que planejamos com tanto amor, mas infelizmente esse não foi o plano de Deus. Obrigada por ter me dado força, obrigada por ter mandado aquela mensagem do céu. É por você, pelo nosso filho (Benjamim, de 4 anos), pelas nossas famílias que eu tô de pé, e graças a Deus, curada! Te amo muito e sei que você está ao nosso lado", falou, emocionada.

Foto: Divulgação

MC Dumel

O cantor de funk Diego Albert Silveira Santos, o MC Dumel, morreu na noite da última quinta-feira (16) em Salvador. O artista de 28 anos estava sedado e entubado na UTI do Hospital Couto Maia, em estado grave. Ele foi a 35ª vítima confirmada da doença na Bahia, de acordo com a Secretaria estadual da Saúde (Sesab).

“Infelizmente, ele perdeu a guerra para o coronavírus. Ontem (quarta) ele chegou a apresentar uma leve melhora, baixou a febre, aí tava todo mundo cheio de esperança. Hoje aconteceu essa fatalidade”, informou por volta das 22h o assessor da artista, Adan Nascimento.

Ele e a esposa Andreza Bacellar apresentaram os sintomas da covid-19 após o casal voltar de uma viagem de trabalho ao Rio de Janeiro.

A informação consta em nota da T-Music Brasil Produções, que agenciava o artista. A empresa agradeceu o apoio dos fãs e, em nome da família, informou que "seguindo orientações das autoridades e especialistas em saúde, para evitar aglomeração, o local, data e hora do sepultamento não serão divulgados".

Os primeiros sintomas apresentados pelo casal foram gripe e febre alta. Dumel e Andreza primeiro ficaram em isolamento em casa, porém, após cinco dias, na quinta-feira (9), o quadro do músico piorou e ele começou a ter forte falta de ar.

Dumel foi levado ao Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, cidade onde ele morava, na Região Metropolitana de Salvador. Na sexta-feira (10), foi transferido à UTI da unidade e, no mesmo dia, encaminhado ao Couto Maia.

O funkeiro não tinha doença preexistente, como hipertensão ou diabetes. O boletim da Sesab sinaliza que ele tinha "histórico de obesidade".

Confira vídeos do artista, que nasceu no Rio mas era radicado na Bahia.